60 Jahre Mauerbau: Packende Historie in der ARD-Mediathek Stand: 05.08.2021 09:10 Uhr Mit dem Bau der Mauer in Berlin am 13. August 1961 besiegelt die DDR die deutsche Teilung. 28 Jahre lang trennt die Mauer Stadt und Land in zwei Hälften. Das Erste widmet dem 60. Jahrestag am 7. August einen Themenabend.

Als bewaffnete Truppen am führen Morgen des 13. August 1961 damit beginnen, die Grenze zwischen West- und Ost-Berlin mit Stacheldraht abzuriegeln, ist das nicht nur ein Akt von historisch einzigartiger politischer Dimension. Die Mauer, die in der Folge aus Beton hochgezogen wird, zerreißt auch das Leben von Familien und schreibt unzählige Schicksalsgeschichten.

"3 1/2 Stunden": Aussteigen oder weiterfahren?

Der Fernsehfilm "3 1/2 Stunden" schildert die Dramatik des 13. August aus ungewöhnlicher Perspektive: Der Interzonenzug D-151 mit DDR-Bürgern als Reisegästen macht sich von München auf den Weg nach Ost-Berlin. Unterwegs spricht sich die Nachricht von einem Mauerbau wie ein Lauffeuer herum. Die überzeugte Kommunistin Marlis, Tochter eines hohen NVA-Offiziers, erkennt sofort, welche Auswirkungen dadurch auf ihre Ehe und die beiden Kinder drohen. Ihr Ehemann Gerd, ein regimekritischer Ingenieur, drängt auf das Bleiben in der BRD. Mit jedem Halt rückt die Entscheidung näher, ob die Familie zerbricht - oder zu welchem Preis sie zusammenbleiben kann.

Aber auch die Band um Sängerin Carla, die von einem finanziell ernüchternden Gastspiel in den Osten zurückfährt, steht vor einer Zerreißprobe. Unterdessen bereitet sich auf der Ostseite die junge Lokführerin Edith Salzmann darauf vor, wie gewohnt den Zug am letzten bundesrepublikanischen Halt zu übernehmen - und es keimen Gedanken an eine Flucht in die Freiheit in ihr auf. Sie alle stehen vor der Frage: Weiterleben im Osten - oder den Schritt in ein West-Leben wagen?

Das Erste zeigt am Themenabend den ARD Degeto-Film von Regisseur Ed Herzog nach einem Drehbuch von Beate Fraunholz und Robert Krause am Sonnabend, 7. August, um 20.15 Uhr - in der ARD-Mediathek ist er bereits jetzt zu sehen (verfügbar bis 6. September 2021).

"Wir Kinder der Mauer": Wie eine Grenze das Leben prägt

In der ganzen Bundesrepublik leben heute Menschen verstreut, die unmittelbar vom Mauerbau und der Teilung geprägt wurden und deren Leben ohne diesen Einschnitt anders verlaufen wäre - und das nicht nur in Berlin. Menschen, die beim Mauerbau Kinder oder Jugendliche waren. Die Dokumentation "Wir Kinder der Mauer" von Kristin Siebert und Christian von Brockhausen erzählt die Geschichte von Heranwachsenden zwischen 1961 und 1989.

Das Leben von Pierre Boom etwa wurde auf den Kopf gestellt, als seine Eltern Christel und Günter Guillaume als DDR-Spione enttarnt wurden. Und Peter Drauschke aus Hamburg siedelte als 18-Jähriger in die DDR über - überzeugt vom sozialistischen Gedanken. Doch die Realität holte ihn ein - sein Fluchtversuch endete im Stasi-Gefängnis.

Die Teilung, das macht die Dokumentation deutlich, ist ein gesamtdeutsches Thema, nicht nur für die Anrainer der innerdeutschen Grenze. Die Menschen erzählen ihre außergewöhnliche Geschichte - teilweise zum ersten Mal - und nehmen das Publikum mit auf eine intensive Reise in die Vergangenheit, die in der Gegenwart nicht zu Ende ist.

Im Ersten läuft die ARD-Dokumentation am Sonnabend, 7. August, um 21.50 Uhr - in der ARD-Mediathek ist sie bereits jetzt zu sehen (verfügbar bis 7. August 2022).

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 07.08.2021 | 20:15 Uhr