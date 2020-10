Die NDR Chronik

Die NDR Chronik blickt auf über 90 Jahre Rundfunk in Norddeutschland und auf viele unvergessliche Sendungen zurück. Zeitzeugenberichte, Originaltöne und Fotos erinnern an die Jahre, als das Radioprogramm aus Experimenten bestand und das Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte.

Diese Chronik ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, der dort angesiedelten Forschungsstelle Mediengeschichte, dem Fachbereich Sprache Literatur Medien der Universität Hamburg und dem NDR. Die Chronik wird kontinuierlich fortgeschrieben.

