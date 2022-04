Jugendweihe in der DDR: "Lieber Honecker belügen als Gott" Stand: 27.03.2015 09:19 Uhr Am 27. März 1955 fand die erste Jugendweihe in der DDR statt. Jugendliche sollten früh an die SED-Ideologie gebunden werden. Zeitzeugen und Historiker beurteilen den Erfolg unterschiedlich.

"Ich habe stundenlang geübt - mit meiner Mutter. Ich wollte mich schließlich nicht blamieren", erinnert sich Margitta Kandler und lacht. Auch über ein halbes Jahrhundert danach sind ihr viele Details im Gedächtnis geblieben. Auch das mit den Stöckelschuhen. Damit zu laufen wollte gelernt sein. Doch schließlich sollte alles perfekt sein - bei ihrer Jugendweihe-Feier.

27. März 1955 - erste Jugendweihe in der DDR

Bei Kandlers Weihe 1964 in Bergen auf Rügen ist das Ritual bereits neun Jahre die zentrale Feier für Jugendliche, die ihren Übergang vom Kindesalter in das Erwachsensein zelebrieren wollten. Am 27. März 1955 findet in Berlin die erste offizielle Jugendweihe-Feier in der Deutschen Demokratischen Republik statt.

Freidenker-Ritual als Folge der Aufklärung

Eine Erfindung der DDR ist die Jugendweihe freilich nicht: 1800 war die Zeit der Aufklärung vorbei, ihre gesellschaftlichen Auswirkungen dauerten an. Mitte des Jahrhunderts wird das Bedürfnis nach einem außerkirchlichen Ritual für Jugendliche deutlich. Anhänger der Freidenker-Bewegung wollten ihren Kindern ihre Moralvorstellungen organisiert vermitteln. Am 9. April 1846 berichtet eine Breslauer Tageszeitung über die Initiation als "Confirmationsersatzfeier". Am 24. März 1890 feiern 23 Schüler und Schülerinnen ihren feierlichen Schulabschluss in einer "recht ansprechenden und erhebenden Familienfeier" wie das Hamburger Echo schreibt. Nach einer kurzen Blüte und der Weimarer Republik und einem Verbot in der Zeit des Nationalsozialismus lebt die Jugendweihe schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf.

Jugendweihe in der DDR vor dem Aus

Dabei hat die Jugendweihe in den Gründungsjahren der DDR keinen guten Start. Im Gegenteil: Noch 1950 verbietet die DDR-Führung die Durchführungen. Der freidenkerische Ansatz gilt als Gefahr für die noch nicht gefestigte Macht der Partei. Ohne Erfolg: Das Bedürfnis nach einem Übergangsritual vom Kindesalter in das Erwachsensein treibt auch Eltern ohne strenge Religionszugehörigkeit dazu, ihre Kinder zur Konfirmation anzumelden.

Daher beschließt das Zentral-Komitee der SED am 14. März 1954 - nach Anweisung aus Moskau - die Durchführung von Jugendweihen ab 1955. Damit sollten Eltern und Kinder von der Konfirmation abgeworben werden. Gleichzeitig will die Partei-Führung die jungen Menschen bereits früh an ihre Ideologie binden.

Kommt die Ideologie bei den Jugendlichen an?

Zahlreiche Historiker, Experten und Zeitzeugen belegen den Druck auf Eltern und Kinder, an der Feier teilzunehmen. Bei einer Weigerung drohten Nachteile im weiteren Werdegang - wie eine schlechtere Ausbildung oder die Verweigerung eines Studienplatzes. Doch nicht für alle Zeitzeugen steht die Bindung an den Staat und seine Werte im Vordergrund. Für viele ist es die erste Gelegenheit, als Erwachsener in der Gemeinschaft zu feiern - natürlich mit Alkohol.

Brokat-Kleid statt Ideologie als Erinnerung

Die Antwort vom Margitta Kandler auf die Frage nach den prägendsten Details der Feier kommt wie aus der Pistole geschossen: "Mein Kleid! Das war ein gelbes Brokat-Kleid mit Trägern. In dem wurde ich auch fotografiert. Das Foto habe ich heute noch". Die wichtigste Veränderung für die damals 14-Jährige: "Am nächsten Tag in der Schule wurden wir gesiezt. Das war schon etwas Besonderes." Im Vordergrund stehen für sie die persönliche Entwicklung und Familie und Freunde, mit denen sie diesen Schritt feiern möchte.

Unterricht zur Jugendweihe wird in den 70ern zur Pflicht

Viele Jugendliche sind in der DDR leidenschaftsloser, als der SED lieb sein kann. In ihrem autobiographischen Buch "Meine freie deutsche Jugend" gesteht die Autorin Claudia Rusch, dass offenbar weder ein Gelübde auf die Kirche noch auf den Staat aus vollem Herzen erfolgt wäre: "... aber, ehrlich gesagt, belog ich lieber Honecker als Gott. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie."

Die SED reagiert mit Zwang und Kontrolle. In den 70er-Jahren wird der Unterricht zur Jugendweihe noch stärker politisiert. Eine Teilnahme ist Pflicht. Während die Feier in Westdeutschland nur noch als winzige Besonderheit weiterlebt, nehmen in der DDR bis zum Schluss bis zu 98 Prozent der jungen Menschen teil.

SED wollte Jugendliche in ihre Ideologie zwängen

Die Lehrinhalte werden zentral gesteuert und klar auf den sozialistischen Staat ausgerichtet. Der Historiker und Theologe Andreas Meier folgert in seinem Buch "Jugendweihe - Jugendfeier": "Der eigentliche Sinn einer Weihe, nämlich die Änderung des Geweihten, trat völlig zurück hinter den von der SED diktierten Zielen der Weihlinge." Und diese lauten: Die jungen Menschen sollen in die Gefolgschaft der SED treten.

Feier überlebt den Staat

Der Erfolg hält sich offenbar in Grenzen. Für Martina Zoyke vom Landesverband Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern steht fest: Jugendweihe hatte stets einen privaten Charakter. "Ich erinnere mich an Freunde und Familie, aber kaum an die Inhalte des Unterrichts." Zoyke betreut bis heute Jugendliche auf ihrem Weg zur Feierstunde. Einen Erfolg kann die Partei-Führung jedoch für sich verbuchen: Auch nach dem Ende der DDR und der schwierigen Umbruchzeit lebt die Jugendweihe weiter. Auch Margitta Kandler hat sich jahrelang im Landesverband engagiert. Ihre Kinder und Enkel haben die Jugendweihe absolviert. "Es wäre schlimm, wenn diese Tradition verloren ginge", sagt Kandler wehmütig.

Wirklich befürchten muss sie das nicht: Seit 1990 haben in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 287.000 Mädchen und Jungen die Jugendweihe absolviert. Auch 25 Jahre nach dem Ende der DDR verliert sie nicht an ihrem Reiz. "Für unsere Jugendlichen stehen Freunde und Familie noch heute als starke Werte im Vordergrund", betont Zoyke.

Exportschlager Jugendweihe

Den wachsenden Beliebtheitsgrad der Feier belegen nicht nur prominente Festredner. In diesem Jahr wird erstmals Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) bei einer Feier im Schweriner Capitol sprechen. Das Ritual wird zunehmend zu einem Exportschlager: Als eingetragenes Mitglied des Landesverbandes MV holt sich das Bundesland Nordrhein-Westfalen regelmäßig Hilfe und Unterstützung aus dem Nordosten für die Durchführungen von Jugendweihen. Ein Verband in Baden-Württemberg wird aus Sachsen unterstützt, die Thüringer Kollegen beraten eine Initiative in Kassel.

Jeder zweite Jugendliche nimmt teil

Alleine in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr nach Angaben des Landesverbandes 55 Prozent der Jugendlichen die Jugendweihe absolviert. Nach einem deutlichen Knick kurz nach der Wende, scheint sich dieser Wert in den vergangenen Jahren stabilisiert zu haben. Und Teilnehmer von anderen Verbänden wie der Volkssolidarität und privaten Eltern-Initiativen sind da noch gar nicht eingerechnet. Ein Gelöbnis gibt es bei den Abschlussfeiern nicht mehr. Ein Vorteil liegt damit auf der Hand: Bei ihrer Jugendweihe müssen die Jugendlichen heutzutage niemanden mehr anlügen.

