The Beatles: Von Hamburg in die Welt

Es ist ihr erstes offizielles Engagement als The Beatles: Am 17. August 1960 spielen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best ihren ersten Auftritt im Indra in Hamburg-St. Pauli. Das erste Mal verdienen sie Geld mit ihrer Musik. An keinem Ort der Welt spielen die Beatles mehr als in Hamburg: 281 Konzerte, fünf Engagements in vier verschiedenen Clubs, 1.200 Stunden auf Hamburger Bühnen. Hier treffen sie Ringo Starr, hier entwickeln sie ihren berühmten Look.

