Die Sommerpause ist vorbei: Am kommenden Dienstag, 1. September, setzt NDR Info „Das Coronavirus-Update“ mit Prof. Christian Drosten fort. Der Podcast wird immer dienstags bis spätestens 15.00 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate und in der ARD Audiothek veröffentlicht und auch im Radio auf NDR Info gesendet. Neu ist: Neben Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, wird die Virologin Sandra Ciesek ein regelmäßiger Gesprächsgast des Podcasts sein. Beide, Christian Drosten und Sandra Ciesek, werden sich künftig im Gespräch mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise abwechseln. mehr