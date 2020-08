Sendedatum: 30.08.2020 19:30 Uhr

Wir schaffen das: Fünf Jahre Flüchtlings-Erstaufnahmen

von Corinna Below

Juli 2015. Mittlerweile kommen bis zu 130 Flüchtlinge am Tag. Im Juni waren es noch 83 gewesen. Tausende Flüchtlinge sind bereits nach Schleswig-Holstein gekommen. Die politisch Verantwortlichen merken längst: Da kommt etwas Neues auf uns zu. Schon 2014 zeichnete sich das ab. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Asylsuchenden verdoppelt. Die Prognose für 2015: Erst 20.000, wenige Wochen später 25.000 - dann im September sogar schon 35.000. Alle müssen untergebracht und versorgt werden. Nur wie? Dann sagte Kanzlerin Angela Merkel am 31. August die bekannten Worte: "Wir schaffen das!"

Drei Frauen erinnern sich an diesen verrückten Sommer 2015

Kirsten Bohn ist damals die Vorsitzende des DRK Seeth (Kreis Nordfriesland). Die Lehrerin nahm von jetzt auf gleich die Organisation der Kleiderkammer in der Erstaufnahme in der Stapelholmer Kaserne in die Hand und arbeitete fortan und die gesamten Sommerferien nonstop - mit einer Woche Pause auf Sylt, weil sie einfach mal eine Auszeit brauchte. Danach reduzierte die Lehrerin ihre Stundenzahl von 20 auf 14. Sie hat sich oft überfordert gefühlt. Doch machte sie die Arbeit auch glücklich, wenn ein Kind auf einem gespendeten Fahrrad übers Gelände fuhr oder sie Menschen einfach nur mit dringend benötigter Kleidung versorgen konnte.

Mitten im Geschehen: Manuela Söller-Winkler

Manuela Söller-Winkler, damals Staatssekretärin im Innenministerium, war damals das Gesicht der Landesregierung. Sie musste in den Gemeinden die Erstaufnahmen einrichten. Sie musste erklären, warum es nicht anders geht. Auch in Seeth musste sie sich verängstigten und auch wütenden Bürger*innen stellen. Dabei blieb sie immer respektvoll und ehrlich. Sie konnte nichts versprechen. Sie wusste oft selbst nicht, wie es zu schaffen sein würde. Sie war immer hinter den Ereignissen.

Überfüllte Erstaufnahme in Neumünster

Katja Ralfs war die stellvertretende Leiterin des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten in der Erstaufnahme Neumünster. Die Einrichtung war schnell zum Bersten voll. Der Druck auf Ralfs und ihr kleines, nur 30-köpfigesTeam, war enorm. Die vielen Menschen mussten schnell auf weitere Einrichtungen verteilt werden.

Steigende Flüchtlingszahlen

Drei Frauen. Drei, die an unterschiedlichen "Fronten" kämpften, die dennoch eng miteinander verbunden waren. Alle drei haben rotiert, haben rund um die Uhr gearbeitet und dennoch mit voller Überzeugung durchgehalten. Und sie haben es mit den vielen, vielen anderen haupt- und ehrenamtlichen Helfer*innen zusammen geschafft. In Seeth, so wie in allen Erstaufnahmeeinrichtungen, haben alle weitergemacht. Und das mussten sie auch, denn bis November 2015 stiegen die Flüchtlingszahlen immer weiter an.

Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Erstaufnahmen gibt es nur noch in Rendsburg, Boostedt und Neumünster.

