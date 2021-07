Von Springflut spricht man an der Küste, wenn die Flut besonders hoch aufläuft. Das geschieht jeweils bei Vollmond und bei Neumond. Dann stehen Mond und Sonne, die die Gezeiten beeinflussen, sowie die Erde in einer geraden Linie. Der Flutberg, den der Mond auslöst, trifft dann mit dem der Sonne zusammen. In allen anderen Konstellationen der Himmelskörper schwächen sich die Flutberge gegenseitig ab.