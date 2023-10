9. Oktober 1943: Bomber legen Hannover in Schutt und Asche Stand: 08.10.2023 05:00 Uhr In der Nacht auf den 9. Oktober 1943 erlebt Hannover die schwerste Bombennacht im Zweiten Weltkrieg. 261.000 Bomben fallen auf die Stadt, 1.245 Menschen sterben. Zurück bleibt ein Trümmerfeld.

von Sven Glagow

Gegen 15 Uhr am 8. Oktober 1943 beginnen in Hannover die Sirenen zu heulen. Seit Beginn des Krieges ist es der 428. Fliegeralarm in der Leinestadt. Nach einer Stunde kehrt wieder Ruhe ein, und die Menschen gehen an diesem warmen und sonnigen Herbsttag ihren Geschäften nach. Zu dieser Zeit ahnen die Bewohner der Stadt noch nicht, dass ihnen in dieser Freitagnacht die schwersten Angriffe der alliierten Bomber bevorstehen.

Bomber starten in Ost-England

Zwischen 22.30 und 23.15 Uhr steigen in Ost-England 504 Flugzeuge in den Nachthimmel auf. Eine Stunde nachdem die letzten Bomber gestartet sind, meldet die Flugwache im Turm des neuen Rathauses in Hannover "Einflüge von Nord- und Mittelholland Kurs Ost".

Der Angriff soll scheinbar der Hauptstadt gelten

Gut zwei Wochen zuvor hatten sich die britischen und amerikanischen Bomber bei ihren Angriffen heftigem Flugabwehrfeuer gegenübergesehen. Jetzt täuschen sie zunächst einen Angriff auf Berlin vor. Während rund 120 Maschinen ihre Bomben über Bremen abwerfen, fliegen die meisten Bomber in Richtung Reichshauptstadt weiter. Erst als der Hauptverband das Steinhuder Meer erreicht, wechseln die Piloten die Richtung und nehmen Kurs auf Hannover.

Weitere Informationen Eine Kindheit im Bombenkrieg Als Edith Reinecke aus Hannover ihren ersten Luftangriff erlebt, denkt sie zunächst an ein Gewitter. Bei den verheerenden Angriffen im Oktober 1943 ist sie zwölf Jahre alt. mehr

Leuchtfeuer zeigen den Bombern ihre Ziele

Die ersten Maschinen über der Innenstadt sind die "Pfadfinder" der 156. britischen Schwadron. Aus einer Höhe von 19.000 Fuß werfen sie ab 1.30 Uhr ihre Markierer ab. Bei klarer Sicht gelingt es den Besatzungen, sich am Hauptbahnhof zu orientieren und ihre weißen, roten und grünen Zielmarkierer präzise zu legen. Was dann folgt, ist die größte Bombenlast, die Hannover im Zweiten Weltkrieg hinnehmen muss: Die Feuerpolizei notiert 3.000 Sprengbomben, 28.000 Phosphorbomben und 230.000 Stabbrandbomben, die in dieser Nacht fast 4.000 Wohnhäuser vollständig zerstören. 1.245 Menschen kommen im Bombenhagel ums Leben; eine Viertelmillion wird obdachlos.

Hannoveraner sterben im Flammen-Inferno

Können die Zahlen die ungeheuren Ausmaße dieses Angriffs nur schwer begreifbar machen, so zeigt ein kleiner Papierstreifen, der die Feuersbrunst wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden hat, mit welcher Wucht Hannover in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 getroffen wurde: Die kleine Wetterstation in der Kröpcke-Uhr verzeichnet zwischen zwei und vier Uhr morgens einen Temperaturanstieg von etwas unter 10 auf 34 Grad Celsius. In der ganzen Innenstadt weht ein heißer Wind durch die Straßen. Überall schlagen Flammen in den Nachthimmel. Funken fliegen. Trümmer stürzen von den getroffenen Häusern herab.

Flächenbombardements deutscher Städte 28./29. März 1942: Lübeck

23. - 27. April 1942: Rostock

30. Mai 1942: Köln

24. Juli - 3. August 1943: Hamburg

8. - 9. Oktober 1943: Hannover

22. Oktober 1943: Kassel

26. August 1944: Kiel

15. Oktober 1944: Braunschweig

3. Februar 1945: Berlin

13./14. Februar 1945: Dresden

8. April 1945: Braunschweig Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Die Menschen versuchen Abstand zu den brennenden Gebäuden zu gewinnen, sich auf freie Plätze oder zum Maschsee zu retten. Eine Augenzeugin berichtet später, wie Flüchtende an dem weich gewordenen Asphalt festkleben und verbrennen. Herabgestürzte Giebel brennen ihre Abdrücke in den Straßenbelag. Erst am Morgen lässt die Hitze allmählich wieder nach.

Luftschutzkeller werden zur tödlichen Falle

Für die Feuerschutzpolizei gestalten sich die Rettungsarbeiten schwierig. Drei der angreifenden Flugzeuge werfen Sprengbomben mit Zeitzündern ab, deren Ladung erst bis zu 144 Stunden nach dem Angriff explodiert. Zudem - so steht es im Bericht der Einsatzleitung - werden gleich zu Beginn der Bombardierungen Fernmeldeeinrichtungen zerstört. Das Wasserleitungssystem nimmt schweren Schaden. Die Hydranten fallen aus. Schnell breiten sich die Flächenbrände im Stadtzentrum aus. Viele Menschen ersticken in den Luftschutzkellern, weil sie sich aus Furcht vor den Flammen nicht ins Freie wagen.

Völlige Zerstörung und nur zehn Tage bis zum nächsten Angriff

"Infolge des konzentrischen Angriffs und überaus dichten Teppichabwurfs wurde eine Fläche von zehn Quadratkilometern völlig vernichtet", berichtet der Polizeipräsident. Durch die heftige Bombardierung des Stadtkerns "ist das Geschäftsleben, das Kulturleben, der behördliche Dienstbetrieb, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe in Hannover fast völlig stillgelegt". Der Stadt bleiben nur wenige Tage, sich von diesem schwersten Angriff des Krieges zu erholen. Bereits zehn Tage später wird Hannover erneut Ziel von Bombern der Alliierten.

Dossier Bombenkrieg - Luftschläge gegen Millionen Die Zivilbevölkerung bleibt im Zweiten Weltkrieg lange von Kämpfen verschont. Doch ab März 1942 greifen Alliierte deutsche Großstädte an. mehr Der Zweite Weltkrieg Mit dem deutschen Überfall auf Polen beginnt am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Weltweit kostet er mehr als 50 Millionen Menschen das Leben. mehr Chronik des Kriegsendes im Norden Im Frühjahr 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wie verliefen die letzten Kriegsmonate? Welche überregionalen Ereignisse waren relevant? mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.10.2018 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg