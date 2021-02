NDR Data: Zahlen und Fakten einfach erklärt

Daten sind allgegenwärtig, doch erst in der Corona-Pandemie erleben Millionen Menschen in Deutschland, wie sie ihren Alltag beeinflussen. Die Zahl der Neuinfektionen entscheidet darüber, welche Maßnahmen Bund und Länder zur Eindämmung des Virus treffen. Auch bei anderen Themen hat es sich das Team von NDR Data zur Aufgabe gemacht, per Datenanalyse interessante Aspekte für die Berichterstattung herauszufinden - und andere NDR Redaktionen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Artikel unserer Datenjournalisten im Überblick.