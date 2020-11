"Alex II": Schulschiff unter grünen Segeln Stand: 03.01.2020 15:08 Uhr Die "Alexander von Humboldt II" gehört zu den jüngsten Großseglern aus Deutschland. Wie die "Gorch Fock" der Bundesmarine ist auch die "Alex II" ein Schulschiff - in der Regel allerdings für zivile Zwecke.

Am 24. September 2011 wurde die Nachfolgerin der legendären "Alexander von Humboldt I" auf den Namen "Alexander von Humboldt II" getauft. Rund 15 Millionen Euro kostete der Bau der Bark. An die alte Bark erinnern der grüne Rumpf und, seit April 2015, auch die grünen Segel. Zuvor war das Schiff dreieinhalb Jahre unter weißen Segeln unterwegs gewesen. Die Jungfernfahrt führte das Schiff von Oktober 2011 bis April 2012 über die Kanarischen Inseln bis zu den Kapverden und zurück in den Heimathafen Bremerhaven.

Technische Daten der "Alex II" Baujahr: 2011

Stapelhub: 26. Mai 2011

Schiffstyp: Dreimastbark

Gesamtlänge: 65 Meter

Breite: 10 Meter

Segelfläche: 1.360 Quadratmeter

Nation: Deutschland

Bauwerft: Brenn- und Verformtechnik (BVT) Bremen

Eigner: Deutsche Stiftung Sail Training

Segel-Laien dürfen als Trainees mitsegeln

Mit ihren 65 Metern ist der Großsegler nach der "Gorch Fock" das zweitgrößte deutsche Segelschiff. Insgesamt 79 Segler haben auf der "Alex II" Platz. Das Schiff ist nach modernen Standards ausgestattet, so besitzen alle Kabinen eigene Duschen und Toiletten, eine biologische Kläranlage reinigt das Abwasser. Auf dem Schulschiff dürfen auch interessierte Laien ohne Segelkenntnisse als Trainees mitsegeln. Die Eignerin "Deutsche Stifftung Sail Training" will aber vor allem Jugendlichen das Erlebnis einer Segelreise ermöglichen. Die Stammbesatzung weist sie in das Segelhandwerk ein.

Die Vorgängerin "Alexander von Humboldt I", war im Oktober 2011 als Schulschiff außer Dienst gegangen. Sie liegt heute als Hotel- und Restaurantschiff an der Bremer Uferpromenade Schlachte.

Der Namensgeber Alexander von Humboldt Der 1769 in Berlin geborene Naturforscher und Humanist wurde vor allem durch seine Forschungsreisen nach Südamerika bekannt, die ihm den Ruf eines "zweiten, wissenschaftlichen Entdeckers Amerikas" einbrachten. Er gilt als einer der letzten Universalgelehrten und Mitbegründer der modernen Geografie.



In seinem Werk "Kosmos" versuchte Humboldt, "die ganze materielle Welt und alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens wissen" darzustellen." Das fünfbändige Werk blieb unvollendet - Alexander von Humboldt starb am 6. Mai 1859 im Alter von 89 Jahren in Berlin.

