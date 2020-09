Sendedatum: 02.12.2015 23:50 Uhr - #EinMomentDerBleibt

#EinMomentDerBleibt

2015 steigt die Zahl derer, die auf ihrer Flucht aus Krisengebieten auch in den Norden Deutschlands kommen, sprunghaft an. Die Aufmerksamkeit ist groß, viel wird über die Flüchtlinge berichtet. Man sieht sie auf ihrer Flucht, hinter Stacheldrahtzäunen stehend, an Bahnhöfen wartend, in Zelten frierend. Männer, Frauen und Kinder. Häufig ist allgemein von Flüchtlingen die Rede, von den Herausforderungen für Europa. Aber nur wenige wissen wirklich etwas über diese Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, um bei uns Sicherheit zu finden. Wie haben sie bisher gelebt? Was war der Auslöser für die Flucht? Wie haben sie die Flucht erlebt oder besser gesagt überlebt? Welche Wünsche haben sie für ihre Zukunft?

Geschichten von Flucht, Trauma und Hoffnung

Die beiden Autoren Daniela Raskito und Sven Hille haben 2015 mehrere Flüchtlingsunterkünfte besucht und beeindruckende Menschen kennengelernt. Zehn von ihnen haben sie zu einem Gespräch ins Studio eingeladen haben. In #EinMomentderbleibt schildern sie zum ersten Mal überhaupt ihre bewegende Geschichte und die oft sehr traumatische Zeit der Flucht. Sie teilen ihre Momente des Schmerzes, der Zerrissenheit und des Verlustes - und haben meist einen sehr eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft.

Dieses Thema im Programm: #EinMomentDerBleibt | 02.12.2015 | 23:50 Uhr