Tipps zu Ostern: Das können Sie im Norden unternehmen Stand: 06.04.2023 14:40 Uhr Die Feiertage sind ideal für einen Besuch im Tierpark oder Freilichtmuseum, einen Ostermarkt-Bummel oder eine Fahrt mit der Museumsbahn. Tipps für interessante Ziele zwischen Küste und Harz.

Das Osterfest steht an vielen Orten im Norden ganz im Zeichen traditionsreicher Bräuche. Neben Ostereiersuche, Osterspaziergang und Osterfeuer laden viele weitere Veranstaltungen für die ganze Familie zu einem Ausflug ein. Eine Auswahl.

Feste und Märkte

Spiele, Live-Musik, Kunsthandwerk und Aktionen für Kinder: Wer an den Feiertagen Abwechslung sucht, findet besonders an den Küsten zahlreiche Angebote. In Scharbeutz etwa erwartet die Besucher auf der Bühne am See viel Musik von Pop bis Schlager. Travemünde lädt zum Familien-Osterfest im Brügmanngarten mit Riesenei-Parade und Ostereiersuche sowie Ostermarkt am Fährplatz ein. Boltenhagen lockt mit einem Töpfermarkt, die Altstadt von Rostock mit einem großen Ostermarkt mit Fahrgeschäften und Kunsthandwerk. Blumen stehen im Mittelpunkt des Oster- und Blumenmarktes, der am Sonnabend in Greifswald öffnet.

Beim Osterfest in Wolfenbüttel am Sonnabend beschenkt der Osterhase persönlich alle Kinder, die dort außerdem spielen, basteln und tanzen können. Auf dem Schlossplatz in Oldenburg findet der traditionelle Ostermarkt mit Jahrmarkt und Kunsthandwerk statt. Wer die ersten Drachen des Jahres steigen lassen möchte, kann zu den Drachenflugtagen nach Büsum am Sonnabend und Ostersonntag fahren.

Ostern bei den Tieren

Zoos und Tierparks locken mit Sonderprogrammen und Ostereiersuche, vielerorts gibt es Jungtiere zu sehen. Der Tierpark Ueckermünde etwa bietet am Ostersonntag Schaufütterungen und Kinderschminken an. Ponyreiten, Basteln, Fütterungen sowie eine Oster-Nacht mit Wolfsgeheul und Lagerfeuer stehen auf dem Programm des Osterfestes am Sonnabend im Wildpark-MV in Güstrow. Auch im Vogelpark Marlow können Kinder Österliches basteln. Der Wildpark Eekholt lädt am Sonntag zu einer Osterrallye für die ganze Familie ein. Im Tierpark Arche Warder können Kinder Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag Küken, Schweine und Hühner beim Füttern bestaunen und die Poitou-Esel besuchen. Im Wildpark Schwarze Berge bei Hamburg stehen Osterbasteln und Ostereierzählen auf dem Programm. Der Wildpark Lüneburger Heide lädt zu Eiersuche und Osterrallye, außerdem ist der Osterhase unterwegs.

Der Zoo Hannover lädt zum Ostereiersuchen beim Osterrätsel sowie Kinderschminken und Osterhasenbesuch am Sonntag ein. Mit einer "Tierischen Olympiade" und dem Besuch des Osterhasen lockt auch der Zoo Rostock. Der Westküstenpark St. Peter-Ording begeht das Osterfest mit einer Rallye am Ostersonntag sowie Basteln und Kinderschminken.

Ostern im Freilichtmuseum

Mit Sonderaktionen läuten viele Freilichtmuseen an den Feiertagen die Saison ein. In Groß Raden östlich von Schwerin steht von Karfreitag bis Ostersonntag ein großes Mittelalterfest mit Aktivitäten für die ganze Familie auf dem Programm. Zu einem Ostersuchspiel können sich Besucher in den Steinzeitpark Dithmarschen bei Albersdorf an den Feiertagen begeben. Das Museum Kiekeberg bei Hamburg lädt am Ostermontag zum Ostervergnügen mit Kinderbasteln ein. Im Museumsdorf Cloppenburg ist der Osterhase zu Gast und begleitet die Besucher beim Eiersuchen.

Osterfeuer läuten den Frühling ein

Am Ostersonnabend brennen traditionell in vielen Orten Feuer. Im Harz gibt es einen besonderen Brauch, die sogenannten Ostermeiler. Dafür werden Fichtenzweige um einen bis zu 15 Meter hohen Baumstamm geschichtet, Fackeln geschwungen und die Gesichter der Besucher mit Ruß geschwärzt. Einem solchen Feuerspektakel können Besucher in Bad Grund und Lautenthal beiwohnen. Zwar schon in Nordrhein-Westfalen gelegen, aber nur einen Katzensprung von Bad Pyrmont entfernt liegt der Ort Lüdge, der für ein besonderes Osterspektakel bekannt ist. Nach alter Tradition rollen dort beim Osterräderlauf am Ostersonntag brennende Holzräder mit Stroh vom Osterberg ins Tal.

In Schleswig-Holstein brennen Osterfeuer in vielen Dörfern und Städten. An den Küsten und auf den Inseln lassen sich die Flammenspektakel mit Meerblick erleben, etwa in St. Peter-Ording, auf Föhr, Fehmarn oder am Travemünder Strand. In Hamburg lodern in vielen Stadtteilen Feuer, dazu werden Deftiges vom Grill und Getränke angeboten. Die besonders stimmungsvollen Feuer am Elbstrand finden aus Sicherheitsgründen nur in Blankenese statt. In Binz auf der Insel Rügen erwartet die Besucher gleich eine ganze Flammen-Meile - 22 Feuer erstrecken sich auf einer Länge von mehr als vier Kilometern bis Prora. In Warnemünde zieht um 18.45 Uhr ein Fackelzug mit Musik von der Vogtei zum Strand, um dort das Osterfeuer zu entzünden.

Mit dem Bummelzug unterwegs

Ein nostalgisches Vergnügen für Groß und Klein: Zahlreiche Museumseisenbahnen eröffnen an den Ostertagen die neue Saison. In Lüneburg etwa startet der Heide-Express am Ostermontag um 10.40 und 14.40 Uhr zu einer Tour nach Neu Neetze, wo Kinder im Osterwald nach Überraschungen suchen können. In Deinste bei Stade ist die Feldbahn am Ostersonntag und Ostermontag traditionell durch die Feldmark unterwegs. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Klassiker Rasender Roland und Molli im Ostereinsatz.

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 08.04.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen