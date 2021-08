Rügen: Abwechslungsreiche Ferieninsel

Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote und Naturwunder gibt es reichlich auf der Ostseeinsel Rügen: Seebäder wie Binz und Sellin, Fischerdörfer wie Vitt, Gutshäuser und Schlösser, beispielsweise das Jagdschloss Granitz, aber auch kilometerlange Sandstrände an der Schaabe locken Tausende Besucher an. Die dichten Buchenwälder gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Zu den bekanntesten Zielen gehören die Kreidefelsen mit dem 118 Meter hohen Königsstuhl. Sie liegen im Nationalpark Jasmund, im Nordosten der Insel nahe Sassnitz. Auch im Nordwesten - am Kap Arkona - ist beeindruckende Steilküste mit Kreidefelsen zu finden. Imposant ist auch die Feriensiedlung Prora, ein Relikt aus der Nazi-Zeit. Tipps für schöne Urlaubstage auf Deutschlands größter Insel.