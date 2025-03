Am Sonnabend lodert das Osterfeuer auch auf der Sonneninsel Fehmarn im Kreis Ostholstein. Ab 18.00 Uhr geht es mit Wurst, Stockbrot und Waffeln am Galgenberg los. Für 19 Uhr hat sich auch noch der Osterhase mit einer süßen Überraschung angekündigt.

Auf der Drachenwiese verabschiedet Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) am Sonnabend um 18 Uhr mit einem Osterfeuer den Winter. Dazu gibt es Live-Musik. Schon ab 14 Uhr gibt es vorher Spiele für Kinder an der Erlebnis-Seebrücke und am Sonntag folgt eine große Ostereiersuche.

Auch am Seebad in Lübeck-Travemünde soll der Frühling mit einem Osterfeuer eingeläutet werden. Das Feuer soll am Sonnabend um 20 Uhr direkt am Strand entzündet werden. Dazu gibt es Essen vom Grill. Ab 18 Uhr gibt es bereits Live-Musik, außerdem ganztägig ein Fest mit Crêpes und Kuchen.

Die freiwillige Feuerwehr in Lütjenburg im Kreis Plön lädt am Sonnabend ab 17.30 Uhr zum großen Osterfeuer ein. Angezündet wird es auf dem Freizeitgelände der ehemaligen Schill-Kaserne.

In Kiel-Schilksee brennt das Osterfeuer bereits am Gründonnerstag vor dem Osterwochenende. Zusätzlich ist für Bratwurst und Stockbrot gesorgt. Veranstaltungsort ist die Campingwiese im Olympiazentrum, los gehts ab 18 Uhr.

Am Freistrand in Niendorf (Kreis Ostholstein) an der Ostsee brennt am Sonnabend ebenfalls ein Osterfeuer. Bei Dämmerung soll es entzündet werden. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.