Oster-Reiseverkehr: Heute volle Straßen und Autobahnen erwartet Stand: 21.04.2025 00:01 Uhr Die Befürchtungen des ADAC zum Osterreiseverkehr haben sich im Norden bisher nicht bestätigt. Auch am Ostersonntag ist die Lage überwiegend ruhig geblieben. Heute kann es wegen des anstehenden Rückreiseverkehrs allerdings voll werden.

Für den Vormittag rechnet der ADAC mit vielen Staus auf den Straßen und Autobahnen. Denn nach dem langen Wochenende enden in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleichzeitig die Osterferien.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Staugefährdete Autobahnen (in beiden Richtungen):



Großräume Berlin , Hamburg , Frankfurt , Stuttgart , München

, , , , A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg A1 / A3 / A4 Kölner Ring

Kölner Ring A2 Braunschweig - Magdeburg

Braunschweig - Magdeburg A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Linz - Passau

Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Linz - Passau A4 Görlitz - Dresden - Chemnitz

Görlitz - Dresden - Chemnitz A5 Heidelberg - Karlsruhe - Basel

Heidelberg - Karlsruhe - Basel A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A9 Berlin - Nürnberg - München

Berlin - Nürnberg - München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder)

Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder) A24 Hamburg - Schwerin - Berliner Ring

Hamburg - Schwerin - Berliner Ring A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A81 Heilbronn - Stuttgart

Heilbronn - Stuttgart A93 Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99 Münchner Umfahrung

Besonders neuralgische Punkte im Norden

Eine staugefährdete Autobahn in Schleswig-Holstein ist die A1 im Großraum Hamburg, am Kreuz Bargteheide sowie in den Abschnitten von Sereetz bis Ratekau und Scharbeutz bis Eutin. Zwischen Bremen und Lübeck führen die seit Mitte März geltenden Einschränkungen auf der Norderelbbrücke immer wieder zu langen Staus. Die Anfang der 1960er-Jahre gebaute Brücke ist so marode, dass schwere Lastwagen in Richtung Norden nur noch auf einer Spur fahren dürfen.

Auf der A7 zwischen Hannover und Flensburg verlangsamen die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels den Verkehr. Probleme sind auch in Schleswig-Holstein am Dreieck Bordesholm, am Kreuz Rendsburg, an der Rader Hochbrücke sowie an der Grenze zu Dänemark zu erwarten.

Außerdem könnte es vor allem auf der A23 sowohl zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek-Rellingen als auch zwischen Heide-Süd und Heide-West zu Verzögerungen kommen.

AUDIO: Ansturm auf die Küsten: An Nord- und Ostsee gute Auslastung zu Ostern (3 Min) Ansturm auf die Küsten: An Nord- und Ostsee gute Auslastung zu Ostern (3 Min)

Hohe Auslastung auf der Schiene - Sitzplatzreservierung empfohlen

In Zügen und an Bahnsteigen wird es heute besonders voll, wenn sich Urlauber und Feiertags-Reisende auf den Heimweg machen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Hinzu kommen zahlreiche Baustellen, die den Schienenverkehr ausbremsen werden: Im Norden ist die Strecke Hannover-Bremen noch bis zum 27. April wegen Reparaturarbeiten gesperrt.

Wo immer es geht, will die Bahn längere Züge mit mehr Zugteilen einsetzen. Zudem gibt es den Angaben zufolge rund 100 zusätzliche saisonale Verbindungen, unter anderem eine weitere Intercity-Verbindung zwischen der ostfriesischen Nordseeküste und dem Rheinland. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, Sitzplätze zu reservieren.

Wichtige Fährverbindung nach Rügen fällt aus

Eine Hürde für Urlauber und Urlauberinnen, die von Rügen zurückreisen möchten, ist der Fährschiffausfall zwischen Glewitz und Stahlbrode (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Betreiber, die Weiße Flotte Gesellschaft, geht davon aus, dass der Fährbetrieb auch heute noch eingestellt bleibt. Das zweite Fährschiff, die "Stahlbrode", kann aufgrund eines turnusmäßigen Werft-Aufenthaltes ebenfalls nicht eingesetzt werden, sodass kein Schiff für die Verbindung von der Insel zum Festland zur Verfügung steht.

Staus auch im benachbarten Ausland

Auch im benachbarten Ausland kann es zu Staus kommen. Die Brennerautobahn in Tirol in Österreich ist wegen einer Brückensanierung nur teilweise befahrbar. Auf der tschechischen Autobahn D8 sorgen außerdem Tunnelarbeiten nahe der Grenze für Staugefahr. Darüber hinaus finden an allen deutschen Grenzen stichprobenartige Einreisekontrollen statt.

Bei Stau und stockendem Verkehr: Rettungsgasse bilden

Der ADAC weist darauf hin, dass bei stockendem Verkehr oder Stillstand auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtung die Bildung einer Rettungsgasse gesetzlich vorgeschrieben ist. Wer dort keine Gasse bilde, riskiere ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 21.04.2025 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr