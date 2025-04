Im Wildpark Schwarze Berge sind die Dinosaurier los Stand: 29.04.2025 14:31 Uhr Ab 1. Mai sind im Wildpark Schwarze Berge nicht nur Wolf und Bär zu bestaunen, sondern auch T-Rex und Triceratops. Sie bevölkern die neueste Attraktion des Parks: die Dinowelt.

Heimische Wildtiere wie Bären, Wölfe oder Wisente sind seit vielen Jahrzehnten im Wildpark Schwarze Berge zu Hause. Jetzt bekommen sie neue Nachbarn aus längst vergangenen Zeiten: Mehr als 120 Dinosaurier- und Urzeittiermodelle in Originalgröße sind in die neu angelegte Dinowelt des Parks eingezogen. Sie geben den Besuchern Einblicke in die faszinierende Tierwelt vor Millionen von Jahren.

Lebensnahe Modelle vieler Dinosaurier

Auf einem etwa ein Kilometer langen Rundweg sind Modelle vieler bekannter Dinosaurier wie Stegosaurus, Triceratops und Tyrannosaurus Rex zu sehen. Das größte Modell mit einer Länge von über 23 Metern und einer Höhe von rund elf Metern ist ein Diplodocus.

Fossilien freilegen im Paleo-Camp

Neu ist auch das Paleo-Camp mit vielen Mitmachaktionen für Kindern. Dort können sie beispielsweise Fossilien freilegen, Schätze von einer Ausgrabungsstätte bergen und Dinofiguren bemalen. Der Zugang zur Dinowelt ist im Eintrittspreis zum Park inbegriffen, der Rundweg beginnt in der Mitte des Parks.

Luchse, Wölfe und mehr: Wildtiere in Waldlandschaft

Wer statt ausgestorbener lieber lebende Tiere sehen möchte, kommt im Wildpark ebenfalls auf seine Kosten. In der Anlage, die inmitten der hügeligen Waldlandschaft der Harburger Berge liegt, warten insgesamt mehr als 1.000 Tiere aus 110 Arten darauf, entdeckt zu werden.

Für Familien mit Kindern lohnt sich der Besuch im Frühjahr ganz besonders, denn dann sind im Wildpark viele Jungtiere zu sehen. Einige vom ihnen, etwa kleine Ziegen und Hängebauchschweine, lassen sich auch streicheln.

Tägliche Schaufütterungen

Die Mehrzahl der Tierarten im Park ist in Europa heimisch. In freier Wildbahn bekommt man dennoch die meisten von ihnen nur selten zu Gesicht, denn viele sind sehr scheu. Wer sichergehen will, dass er diese Arten im Wildpark sieht, kann sich den täglich stattfindenden kostenlosen Schaufütterungen anschließen. Dort erzählen die Tierpfleger Wissenswertes über die Lebensweise und Eigenschaften ihrer Schützlinge.

Begehbares Freigehege und Greifvogelschau

Eine der größten Flächen des Parks nimmt das Freigehege des Damwilds ein. Besucher können auf verschlungenen Pfaden durch die waldige Anlage spazieren und dabei die freilaufenden Tiere beobachten und füttern. Eindrucksvoll ist ein Besuch zur Brunftzeit im Herbst, wenn sich die Hirsche lautstark miteinander messen. Im Freigehege befinden sich außerdem die Gehege der Elche und Bären.

In einer Senke inmitten des Freigeheges findet an den Ufern eines kleinen Sees zweimal täglich um 12 und 15 Uhr (sonntags zusätzlich 16.30 Uhr, November bis Februar nur 14 Uhr) eine sehenswerte Greifvogel-Flugschau statt. Besucher können dort unter anderem Habichte und einen Weißkopfseeadler im Flug erleben.

Elbblickturm mit Sicht bis zum Hamburger Hafen

Eine weitere Attraktion des Parks ist der 45 Meter hohe Elbblickturm. Von oben haben Besucher einen schönen Blick über die Landschaft der Harburger Berge, bei gutem Wetter reicht die Sicht bis zur Hamburger Köhlbrandbrücke und nach Blankenese.

Streichelgehege und Alpaka-Touren

In einem große Streichelgehege tummeln sich mehr als 40 große und kleine Ziegen - ein Anziehungspunkt vor allem für Kinder. Am Eingang können sich die jüngsten Besucher außerdem auf einem großen Spielplatz austoben. Allerdings locken hier diverse Fahrgeschäfte, die nicht im Eintrittspreis enthalten sind.

Wildpark Schwarze Berge Am Wildpark 1

21224 Rosengarten-Vahrendorf

Tel. (040) 81 97 74 70



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Parks

Beliebt bei Familien mit Kindern sind die Spaziergänge mit Alpakas, Eseln und Ziegen, bei denen Besucher die Tiere an der Leine durch den Park führen dürfen. Darüber hinaus bietet der Park ein umfangreiches Begleitprogramm mit Waldbaden, Nachtwanderungen, speziellen Führungen für Kinder oder Fotokursen.

