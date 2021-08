Stand: 05.02.2020 11:37 Uhr Wildpark-MV: Zu Besuch in Güstrows Raubtier-WG

Heimische Wildtiere, die Menschen sonst kaum zu sehen bekommen, in ausgedehnten Freigehegen beobachten: Das bietet der Wildpark-MV in Güstrow. Zu den Attraktionen gehört der Bärenberg: Besucher können von einem Baumhaus aus den Braunbären-Brüdern Frode und Fred in einer der größten Anlagen Europas zusehen. Täglich um 14.30 Uhr findet eine Schaufütterung statt. Von November bis Februar halten die Bären allerdings Winterruhe, dann sind sie nur über eine Webcam zu sehen.

Brücken, Pfade und Tunnel verbinden die Raubtier-Gehege

Ein besonderes Erlebnis für Familien bietet die sogenannte Raubtier-WG: Durch Höhlengänge in der Erde und Kletterpfade hoch in den Baumwipfeln werden Besucher zu den Gehegen von Wölfen, Luchsen und Bären geführt. Dabei können sie die Tiere aus unterschiedlichen Perspektiven beobachten.

Täglich um 13 Uhr beginnen die Tierpfleger ihre große Futterrunde. Sie startet bei den Störchen, endet bei der Raubtier-WG und dauert etwa eine Stunde. Mehrfach im Jahr lädt der Wildpark zu Wolfswanderungen ein. In der Dämmerung führt ein Experte Besucher durch den Park und erklärt das Verhalten der Tiere bei Einbruch der Dunkelheit.

Schaubauernhof, Damwild-Freigehege und Aquarium

Eine Besonderheit ist die Erlebnis-Büdnerei. Der Schaubauernhof in einem reetdachgedeckten Fachwerkhaus zeigt, wie vor mehr als 100 Jahre die Büdner lebten, Besitzer eines bescheidenen kleinen landwirtschaftlichen Anwesens. Neben einer Ausstellung, einem Bauerngarten und einem Café beherbergt der Hof Ziegen, Rinder und Schafe, darunter viele Tiere alter Haustierrassen.

Weitere Attraktionen sind das Freigehege für Damwild sowie das Aquarium. Dort leben rund 30 einheimische Fischarten, darunter Rotfedern, Hechte, Forellen, Karpfen und Zander. Durch einem zwölf Meter langen Aquatunnel schwimmen die Fische wie in einem Fluss direkt an den Besuchern vorbei. Eine Besonderheit im Außenbereich ist die gläserne Fischtreppe. Dort können Besucher durch eine Panoramascheibe beobachten, wie Meerforellen und Störe auch gegen die Strömung wandern. Mehrere Vogelvolieren, darunter eine große Flugvoliere für Seeadler, wurden bei starken Schneefällen Anfang April 2018 zerstört und werden neu aufgebaut.

Streichelzoo für Kinder

Speziell für Kinder bietet das Gelände auch einen Streichelzoo mit Zwergziegen, mehrere Spielplätze und Kleintiere wie Meerschweinchen und Eichhörnchen. Wer mag, kann den 200 Hektar großen, früheren Natur- und Umweltpark Güstrow nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, sondern auch im Kanu erkunden.

