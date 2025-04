Stand: 04.04.2025 10:30 Uhr Rostocker Ostermarkt hat eröffnet

Am Freitagvormittag ist Rostock mit dem Ostermarkt in die diesjährige Saison der Volksfeste gestartet. Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Ungarn und Polen betreiben insgesamt 37 Stände und 15 Fahrgeschäfte zwischen dem Neuen Markt und dem Kröpeliner Tor. Dort bieten die Schaustellerinnen und Schausteller Leckereien von Backbananen über Langos bis hin zu Back-Camembert und Rauchwürsten an. Gäste können auch Frühlings-Dekoration, Kunsthandwerk, Osterschmuck sowie Kräuter und handgemachte Waren wie beispielsweise Eierlikör erstehen. Auf dem Universitätsplatz steht ein 50 Quadratmeter großer Frühlingsgarten mit 100 Birken und 500 bunten Blumen. Daraus ragt eine sieben Meter hohe Osterkrone, geschmückt mit bunten Bändern und Ostereiern. Bis zum 21. April gibt es Mitmachaktion. Ein Beispiel dafür sind rund 400 versteckte Osterbeutel, die Kinder und Erwachsene an vier Tagen in Geschäften der Innenstadt suchen können. Darin gibt es neben Süßigkeiten und Kinogutscheine sowie Schwimmhallen- und Klavierstunden. Am kommenden Dienstag können kleine Farbkünstlerinnen und -künstler ein Riesenosterei auf dem Neuen Markt bemalen. Genau eine Woche später kommt der Osterhase zu Besuch. Der Markt hat täglich bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag und Sonnabend eine Stunde länger. Karfreitag bleibt der Ostermarkt geschlossen.

