Scharbeutz: Strandurlaub an der Ostsee Stand: 10.03.2021 16:27 Uhr Scharbeutz gehört zu den beliebtesten Ferienorten an der Lübecker Bucht. Mit langer Promenade und verschiedenen Themenstränden präsentiert sich der Ort als modernes Ostseebad.

Der kilometerlange, feinsandige Strand lockt Urlauber bereits seit Jahrzehnten an die Lübecker Bucht. Jedes Jahr begrüßen die rund 4.700 Einwohner von Scharbeutz etwa 170.000 Übernachtungsgäste. Dennoch findet sich an dem sechs Kilometer langen, flach abfallenden Strand für jeden ein freies Plätzchen.

Familienstrand, FKK-Strand und Hundestrand

Verschiedene Abschnitte, vom Familienstrand über FKK- und Hundestrände bis zum Wellness-Strand für Sonnenanbeter, bieten Orientierung. Am Aktionsstrand für Sport und Partys führt eine Seebrücke 220 Meter auf die Ostsee hinaus zum Anleger der Ausflugsschiffe. Die geschwungene Strandpromenade lädt zum Flanieren entlang der schmalen Dünenkette ein. Dort reihen sich Cafés, Restaurants, Bars und Geschäfte aneinander.

Segeln, Surfen, Hochseilgarten und Wandern

Aus dem ehemaligen Fischerdorf Scharbeutz entwickelte sich in den 1960er- und 70er-Jahren das Seebad mit kleinem Kurpark und vielen funktionalen Betonbauten. Sie prägen noch immer an einigen Stellen das Ortsbild. Um attraktiv zu bleiben, bietet Scharbeutz Urlaubern mittlerweile eine breite Palette an Freizeitaktivitäten - vom Klettern im Hochseilgarten über Walking- und Wanderwege bis zu Wassersport jeder Art. Selbst Tauchinteressierte können bei Schnupperkursen die Unterwasserwelt der Lübecker Bucht entdecken.

Touren mit dem Fahrrad

Scharbeutz ist zudem ein idealer Ausgangspunkt, um die Lübecker Bucht mit dem Rad zu erkunden. Gut ausgebaute Radwege führen an der Küste entlang über Timmendorfer Strand bis nach Travemünde oder im Hinterland um den Hemmelsdorfer See. Auch der Ostseeküsten-Radweg führt durch den Ort.

Ausflugsziele vom Erlebnisbad bis zum Freizeitpark

Bei schlechtem Wetter ist die Ostsee-Therme, ein Erlebnisbad mit mehreren Rutschen sowie einem großen Wellness- und Saunabereich und direktem Strandzugang, eine interessante Alternative. Vom Whirlpool auf der Dachterrasse aus haben Besucher einen schönen Blick über die Bucht.

Nur wenige Kilometer von Scharbeutz entfernt liegt mit dem Hansapark in Sierksdorf ein weiteres Ausflugsziel, das vor allem Familien mit Kindern anzieht. Der Freizeitpark bietet neben Achterbahnen und weiteren Fahrgeschäften auch ein großes Showprogramm.

