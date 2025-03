Zoo Rostock: Eisbären und Affen aus der Nähe erleben Stand: 06.03.2025 15:50 Uhr Eisbären, Menschenaffen, Riesenschildkröten, Geparden und Flusspferde: Der Rostocker Zoo bietet Einblicke in unterschiedliche Tierwelten. Eine besondere Attraktion ist die Erlebnisausstellung Darwineum.

Rund 6.500 Tiere aus 500 Arten präsentiert der Zoo, darunter viele, die in der Natur vom Aussterben bedroht sind. Sie leben in Anlagen, die ihren natürlichen Lebenswelten möglichst nahekommen sollen. Der weitläufige Tierpark im Westen der Hansestadt ist der größte an der Ostseeküste und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region.

Eisbären und Pinguine im Polarium

Bekannt ist der Zoo Rostock für seine Eisbären. Seit 1980 führt er das internationale Zuchtbuch dieser Tierart. Bereits seit 1956 bewohnen die arktischen Raubtiere den Zoo, 1963 wurde das erste Eisbärenjunge dort geboren. "Weiße Riesen" aus der Hansestadt sind mittlerweile in viele europäische Tiergärten umgezogen.

Zusammen mit den Pinguinen leben die Eisbären in einer modernen, großzügigen Anlage, dem Polarium. Dort können sie sich nicht nur in zwei Außengehegen bewegen, sondern auch in einem Wasserbecken schwimmen. 12.500 Quadratmeter stehen den Tieren zur Verfügung.

Neue Robbenanlage eröffnet im Sommer

Noch in Bau ist eine neue Robbenanlage. Damit will der Zoo die Haltungsbedingungen für die Seebären und Seehunde verbessern. Der überdachte Neubau sieht eine Tribüne sowie Panoramascheiben für einen freien Blick unter Wasser vor. Die Eröffnung der neuen Anlage ist für den Sommer geplant.

Großzügige Freianlagen für Raubkatzen

Eine Löwensavanne und eine Gebirgswiese für Schneeleoparden mit künstlichem Felsen bietet die Großkatzenanlage. Von verschiedenen Beobachtungspunkten aus können Besucher die Tiere in ihren Freigehegen mit Wiesen und Wasserflächen betrachten. Neben Löwen und Leoparden leben dort auch Geparden, Jaguare sowie die kleinen Erdmännchen.

Darwineum: Zuhause der Gorillas und Orang-Utans

Eine besondere Attraktion des Rostocker Zoos ist das Darwineum. Der Gebäudekomplex bietet eine moderne Mischung aus Tierpark und interaktivem Erlebnismuseum. Im Mittelpunkt steht die Tropenhalle, in der Gorillas, Orang-Utans und Gibbons ein großzügiges Zuhause haben. Spielstationen, Schaukästen sowie mehr als 150 verschiedene Tierarten vermitteln das komplexe Thema Evolution auf anschauliche und spielerische Weise.

Krokodil-Haus und Seevogelvoliere

Auch in anderen Bereichen des Zoos können sich Besucher den Tieren bis auf wenige Zentimeter nähern - etwa im Krokodil-Haus. Große Glasscheiben geben dort Blicke in die Unterwasserwelt mit afrikanischen Schildkröten und Kaimanen frei. An einem Nisthügel legen die Echsen ihre Eier ab.

Ein weiteres Highlight ist die fast neun Meter hohe und 2.000 Quadratmeter große begehbare Seevogelvoliere. Dort leben Inka-Seeschwalben, Meeresenten, Stelzenläufer und andere Watvögel. Besucher können sie während der Balz beobachten und die Aufzucht der Küken oder das Flüggewerden der Jungtiere erleben.

Über 100 Jahre alte Huftieranlage

Gegründet wurde der Zoo 1899. Die Huftieranlage, der frühere Hirschgarten, ist der älteste noch existierende Teil. Das historische Huftierhaus steht unter Denkmalschutz. In dem 7.000 Quadratmeter großen Gehege, das ohne Zäune auskommt und stattdessen auf naturnahe Gräben setzt, wohnen Pferdeantilopen, Thomson-Gazellen, Litschi-Moorantilopen sowie Marabus.

Angebote für Kinder und Pflanzenfreunde

Verschiedene Angebote des Zoos richten sich speziell an Kinder. An "Erfahrungsstationen" können sie beispielsweise balancieren wie ein Flamingo oder hüpfen wie ein Känguru. Außerdem locken mehrere Spielplätze, darunter ein spezieller Wikinger-Spielplatz.

Auch für Pflanzenliebhaber lohnt sich ein Besuch des Zoos, der seine Ursprünge in einem Dendrologischen Garten hat, also einer Sammlung von Bäumen und Gehölzen. So gehört etwa ein mehr als 140 Jahre alter Riesenmammutbaum zu den Naturdenkmälern Rostocks. Sehenswert sind außerdem der Rhododendronhain, das Dahlienquartier und die Eichenallee.

Rostocker Zoo: Einer der besten Europas

Bis zu eine Million Menschen besuchen jährlich die Anlage in Rostock. Mehrmals wurde der Tierpark zum besten Zoo Europas gewählt - unter anderem wegen der Artenschutzprojekte bei Baumkängurus, Pinguinen und Gibbons sowie der modernen Zwergflusspferd-Anlage. Die Auszeichnung, die der Zoo Rostock zuletzt 2022 erhielt, wird alle zwei bis drei Jahre verliehen und gilt als die größte und wichtigste Bewertung für die europäischen Einrichtungen.

Zoo Rostock Rennbahnallee 21, 18059 Rostock

Tel. (0381) 208 20



Anfahrt

Der Zoo liegt am westlichen Stadtrand in der Nähe der Universität.

Auto: Barnstorfer Ring (Bundesstraße 103), Parkplätze am Eingang

Bus: Linie 28, Straßenbahn: Linien 3 und 6



Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Corona-Regeln auf der Website des Zoos

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 18.02.2025 | 19:30 Uhr