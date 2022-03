einfach.Medien: Das Medienkompetenz-Portal für die Schule

Was müssen Jugendliche wissen, um Desinformation von seriösen Nachrichten zu unterscheiden? Wie lernen Kinder, sich kompetent in sozialen Netzwerken zu bewegen? Was brauchen Schülerinnen und Schüler, um digitale Inhalte zu erstellen? Das NDR Portal einfach.Medien bietet Unterrichtsmaterial zur Medienkompetenz-Vermittlung. Kurze Videos erklären Begriffe von "Advertorial" bis "Verdachtsberichterstattung". Wir veranstalten Workshops und Web-Talks für Schulklassen. Und beim Podcast-Wettbewerb heißt es: selbst aktiv und kreativ werden.