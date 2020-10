Travemünde: Langer Strand und dicke Pötte an der Ostsee Stand: 06.10.2020 15:42 Uhr An der Mündung der Trave in die Ostsee liegt Lübecks nördlichster Stadtteil und die Badewanne der Hansestadt - Travemünde. Die Wahrzeichen des Seebades: das Segelschiff "Passat" und ein riesiges Hochhaus.

Bereits 1802 kamen die ersten Badegäste an den Ostseestrand - seitdem ist Travemünde Seebad. Beliebter Anziehungspunkt ist heute wie damals die Strandpromenade. Die 1,7 Kilometer lange Flaniermeile mit Granitpflaster, Spielzonen und Liegemöbeln präsentiert sich städtisch-modern. Vom historischen Vorbild aus dem Jahr 1899 sind das schmiedeeiserne Geländer und die markanten Leuchten mit ihren nach oben gewandten Schirmen erhalten geblieben.

Strand für jeden Geschmack

Attraktiv für Badegäste ist der 4,5 Kilometer lange Sandstrand, den die Trave teilt. An der Promenade auf der Stadtseite im Westen liegt der Kurstrand mit Strandkörben und Spielplatz. Östlich der Trave finden Urlauber auf der Halbinsel Priwall einen schönen Naturstrand inklusive Hunde- und FKK-Bereich. Er ist von Dünen umgeben und mit der Autofähre von der Nordermole aus zu erreichen. Beide Strände sind kostenpflichtig. Wer sich die Kurabgabe sparen möchte, kann den gebührenfreien Grünstrand südlich des Kurstrandes nutzen.

Altstadt und Uferstraße

In der Altstadt lohnt sich ein Besuch der St.-Lorenz-Kirche mit ihrem sehenswerten Altar aus dem 18. Jahrhundert. Die Kirche bildet noch heute den Mittelpunkt von Alt-Travemünde. Die Vorderreihe, eine autofreie Uferstraße entlang der Trave, ist die eigentliche Hauptstraße des Ortes. Hier finden Urlauber neben alter Bäderarchitektur viele Geschäfte und Restaurants.

Apartments auf dem neuen Priwall

Der neueste und modernste Teil Travemündes wurde südlich der Trave auf dem Priwall gebaut. Direkt am Jachthafen mit Dutzenden Schiffen stehen zahlreiche Apartmenthäuser und ein Hotel, dazu Geschäfte und Gastronomie. Allein die rund 600 Meter lange Priwall-Promenade 2020 mit beleuchteten Sitzbänken, einem Brunnen aus Granitblöcken, zwei Kinderspielplätzen und viel Beton hat zwölf Millionen Euro gekostet.

"Passat": Blick in die Geschichte der Seefahrt

Eines der Wahrzeichen Travemündes liegt ebenfalls am Priwall: das mehr als 100 Jahre alte Segelschiff "Passat". Sie lief 1911 in Hamburg vom Stapel und trat noch im selben Jahr ihre erste Reise von Hamburg um Kap Horn nach Chile an. Bis 1951 war die "Passat" ein reines Segelschiff. Später wurde die Viermastbark zu einem Fracht tragenden Schulschiff umgebaut. 1959 rettete die Hansestadt Lübeck die "Passat" vor dem Abwracken und stellte sie unter Denkmalschutz. Seitdem liegt das 115 Meter lange Schiff in Travemünde fest und kann von Ende März bis Ende Oktober täglich besichtigt werden. Wer die maritime Atmosphäre schätzt, kann auf der "Passat" auch heiraten.

Alter Leuchtturm: Museum und Aussichtsgalerie

Schräg gegenüber steht der Alte Leuchtturm der älteste Leuchtturm Deutschlands, erbaut 1539. Seit 1972 hat er ausgedient. Seine ursprüngliche Aufgabe hat ein Leuchtfeuer auf dem benachbarten Maritim-Hochhaus übernommen. Beide Gebäude gelten ebenfalls als Wahrzeichen des Ostseebades. Der Leuchtturm beherbergt ein maritimes Museum auf acht Geschossen. 142 Stufen führen nach oben - dort können Besucher die noch funktionsfähige Leuchtanlage besichtigen und von der rundum verlaufenden Galerie den Blick auf die Altstadt, die Lübecker Bucht und die Küste genießen. Das 119 Meter hohe Hotel wurde 1974 eröffnet und ist seitdem wegen seiner gewaltigen Ausmaße umstritten.

Von Travemünde in die Welt

Mit der Einrichtung einer regelmäßigen Zugverbindung nach Kopenhagen 1824 und nach St. Petersburg 1828 begann Travemündes Karriere als Fährhafen. Heute ist der Skandinavienkai einer der bedeutendsten deutschen Häfen für den Verkehr mit Skandinavien, dem Baltikum und Russland. Rund zwei Drittel des gesamten Lübecker Hafenumschlags werden am Skandinavienkai abgewickelt. Der Zugang für Fußgänger zum Skandinavienkai ist nicht möglich. Die beste Sicht auf die ein- und auslaufenden Schiffe haben Urlauber vom alten Fischereihafen und der angrenzenden Mole.

Wichtigste Veranstaltung ist die Travemünder Woche. Zu dem zweitgrößten Segelsportfest der Welt kommen jedes Jahr im Sommer etwa eine Million Besucher.

Abwechslungsreiche Spaziergänge durch die Natur

Travemünde ist ein guter Ausgangspunkt für längere Spaziergänge in der Natur. In westlicher Richtung führt ein schöner Weg über das Brodtener Steilufer nach Niendorf. Vom Priwall kann man kilometerlang am Strand Richtung Osten laufen - der Küstenabschnitt ist nicht bebaut. Ebenfalls lohnenswert: der Wanderweg durch das Naturschutzgebiet "Südlicher Priwall". An der Trave entlang geht es zum Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer, diese Strecke eignet sich auch zum Radfahren.

Karte: Sehenswertes in Travemünde

