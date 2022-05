Wildpark Lüneburger Heide: Wölfe, Bären und Hirsche Stand: 06.05.2022 11:35 Uhr Bären, Wölfe und Mufflons, aber auch Schneeleoparden und Tiger leben im Wildpark Lüneburger Heide. Daneben bietet der Park Greifvogel-Flugshows und einen separaten Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm.

Die Liste der Tiere, die in der weitläufigen Anlage leben, ist lang - insgesamt sind es mehr als 1.200 aus 140 verschiedenen Arten. Neben heimischen Wildtieren finden sich viele Arten, die aus den nördlichen Regionen Asiens oder Amerikas stammen, darunter so seltene Tiere wie Schneeleopard, Sibirischer Tiger oder Polarfuchs. Eindrucksvoll ist auch der Kamtschatka-Bär, der in freier Wildbahn nur im äußersten Osten Russlands vorkommt und aufgerichtet bis zu 2,50 Meter groß ist.

Damwild füttern im Freigehege

Drei Rundwanderwege unterschiedlicher Länge erschließen das Gelände. Sie führen unter anderem an einem Streichelgehege mit Zwergziegen vorbei und durch zwei große Freigehege mit Damwild. Füttern und Berühren ist hier ausdrücklich erlaubt - allerdings ausschließlich mit dem Futter des Parks, damit sich die Tiere nicht den Magen verderben.

Greifvögeln beim Fliegen zusehen

Zu den Höhepunkten eines Aufenthalts im Wildpark gehört ein Besuch der Greifvogel-Flugschau, die von Frühjahr bis Herbst zweimal täglich stattfindet. Adler, Falken, Habichte, Geier und Eulen fliegen dicht über die Köpfe der Zuschauer hinweg und reagieren mit beeindruckenden Manövern auf die Kommandos der Falkner.

Bären, Wölfe und Hirsche

Eine Besonderheit des Parks sind die Bären und Wölfe, die auf einem großen Areal zusammenleben. Um ihre Jungen in Ruhe aufzuziehen, können sich die Wölfe in ein spezielles Gehege zurückziehen, das für die Bären nicht zugänglich ist.

Auf dem Weg durch den Park begegnen den Besuchern außerdem die unterschiedlichsten Hirsche: Rothirsche, Dybowskihirsche, Damwild und Wapitis. Besonders in der Brunftzeit Ende September, Anfang Oktober ist das ein Erlebnis. Dann röhren die Rothirsche und beschallen mit ihren Rufen den gesamten Park.

Alte Haustierrassen und Abenteuerspielplatz

Auch viele Haustier-Arten haben im Park eine Heimat gefunden. Dazu gehören rotbunte Husumer Schweine, Tigerschecken-Ponys mit schwarzen Punkten in ihrem hellen Fell sowie schottische Hochlandrinder und jede Menge Hühnerarten. Außerdem gibt es Wasserbüffel, Wisente und Moschusochsen zu sehen.

Spaß und Abwechslung für Kinder bietet ein großer Abenteuer- und ein Wasserspielplatz am Eingang des Parks. Im Sommer gastiert regelmäßig ein Puppentheater.

Führungen und Veranstaltungen

Wer mehr über die Tiere erfahren möchte, kann in den Monaten März bis Oktober an speziellen Führungen teilnehmen, etwa über das Leben der Wölfe oder zu den Fischottern. Außerdem sind Abendwanderungen und Führungen zu den Jungtieren im Angebot. Der Tierpark bietet je nach Jahreszeit eine Reihe weiterer Veranstaltungen an, darunter Kinderfeste, Führungen zur Rotwildbrunft, ein Halloween-Fest oder eine Nikolaus-Wanderung.

Baumwipfelpfad "Heide-Himmel"

Ein 700 Meter langer, barrierefreier Baumwipfelpfad mit einem knapp 40 Meter hohen Aussichtsturm bietet Fernblicke in die Landschaft und interessante Einblicke in die Tiergehege. Der Eingang zum sogenannten Heide-Himmel liegt direkt beim Wildpark, Interessierte können entweder ein Einzel- oder Kombiticket für Wildpark und Baumwipfelpfad erwerben.

Weitere Tierparks in der Region

Der Park in Nindorf-Hanstedt besteht seit 1970. Er liegt am Rande der Lüneburger Heide nahe der A 7, Abfahrt Garlstorf. Von Hamburg sind es rund 50 Kilometer, von Hannover etwa 120. Der Wildpark Lüneburger Heide ist nur einer von mehreren Tierparks in der Region. Daneben gibt es unter anderem den Vogelpark Walsrode, den Serengeti-Park in Hodenhagen und das Otterzentrum Hankensbüttel.

Wildpark Lüneburger Heide Wildpark 1

21271 Nindorf-Hanstedt

Tel. (04184) 893 90



Anfahrt

A 7 Hamburg-Hannover, Ausfahrt Garlstorf, dann beschildert (zwei Kilometer). Außerdem fahren täglich Busse ab Buchholz/Nordheide und Lüneburg zum Park.



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Tierparks

Karte: Hier liegt der Wildpark Lüneburger Heide

