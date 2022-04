500 Jahre Landleben im Museumsdorf Cloppenburg Stand: 13.04.2022 09:22 Uhr Mühlen, historische Werkstätten, Gutshäuser und Bauernhöfe: Im Museumsdorf Cloppenburg bieten mehr als 50 Gebäude einen Blick auf das Landleben in vergangenen Zeiten.

Der Dorfkrug steht direkt am Teich, einige Meter weiter dreht sich eine Windmühle und ringsum gruppieren sich Scheunen und Bauernhäuser: Das Museumsdorf Cloppenburg besteht aus mehr als 50 Gebäuden aus der Zeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Komplette Höfe mit Mobiliar und Hausrat wurden auf dem 15 Hektar großen Gelände im westlichen Niedersachsen ebenso aufgebaut wie historische Handwerksbetriebe - darunter etwa eine Zimmerei, die Werkstatt eines Wagenbauers und eine Stellmacherei. Maschinen und Mühlen aus vorindustrieller Zeit sowie eine Kirche und eine Schule ergänzen die Sammlung.

Landleben und Gärten im Wandel der Zeit

Ziel des Museums ist es, das Landleben der vergangenen Jahrhunderte zu erforschen und zu vermitteln. Dauer- und Sonderausstellungen zu Themen wie Möbel, Textilien und Uhren geben anschauliche Einblicke in das Leben unserer Vorfahren. In einer großen Halle stehen historische Landmaschinen. Mehrere nach historischen Vorbildern gestaltete Nutz- und Ziergärten zeigen, wie sich die Gestaltung von Grünflächen verändert hat.

Altes Handwerk kennenlernen

Museumsbesucher können in Cloppenburg außerdem Handwerkern zusehen, die nach traditionellen Verfahren weben, töpfern oder backen. Die Waren werden in den Werkstätten auch zum Verkauf angeboten. Von April bis Oktober ist die Bäckerei täglich geöffnet, die Töpferei hat nur montags geschlossen. Drechslerei, Webstube, Spinnstube und Schmiede öffnen an Aktionstagen, bestimmten Wochenenden oder Feiertagen. Die aktuellen Termine finden sich auf der Homepage des Museums.

Dorfpartie, Dorfkirmes und Erntedank

Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Veranstaltungen, die unter dem Namen Erlebnistage über das Jahr verteilt stattfinden. Zu den Höhepunkten gehören eine "Dorfpartie", ein Gartenfest mit Marktständen, im Mai sowie eine historische Dorfkirmes, die an zwei Wochenenden im Juli stattfindet. Anfang Oktober lädt das Museumsdorf zum Erntedankfest mit historischem Gerät und Wochenmarkt.

100 Jahre Museumsdorf Cloppenburg

2022 feiert das Museumsdorf seinen 100. Geburtstag. Aus dem 1922 gegründeten Heimatmuseum für das Oldenburger Münsterland wurde in den folgenden Jahrzehnten das Museumsdorf Cloppenburg. Das etwa 40 Kilometer südlich von Oldenburg gelegene Museumsdorf besteht seit 1934 und ist damit eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands. Künftig soll auch die regionale Kulturgeschichte seit den 1950er-Jahren mehr Platz finden. So ist die Landdiskothek "Zum Sonnenschein" aus Harpstedt auf das Museumsgelände umgezogen und dort zu besichtigen.

Museumsdorf Cloppenburg Niedersächsisches Freilichtmuseum

Bether Str. 6

49661 Cloppenburg

Tel. (04471) 948 40

Öffnungszeiten und Preise auf der Website des Museums

Karte: Museumsdorf Cloppenburg

Weitere Freilichtmuseen Geschichte erleben unter freiem Himmel In Uromas Alltag eintauchen, Reetdachkaten besichtigen, altes Handwerk kennenlernen: Das bieten viele Freilichtmuseen im Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 05.05.2018 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Oldenburger Land