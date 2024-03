Mit der Dampflok unterwegs: Museumsbahnen im Norden

Sie dampfen und schnaufen, quietschen und pfeifen: In vielen landschaftlich reizvollen Gegenden in Norddeutschland laden historische Eisenbahnen zu Fahrten ein. Bis in die 1950er-Jahre waren die Kleinbahnen vielerorts auf dem Land alltäglich, heute sind die Oldtimer der Schiene nur noch auf ausgewählten Strecken unterwegs. Zu Ostern starten viele der nostalgischen Bahnen mit Ausflugsfahrten in die Saison.