Fragen von Leben und Tod: Der Fall Mechthild Bach Stand: 21.01.2021 08:00 Uhr Am Ende des fast achtjährigen Strafprozesses gegen Mechthild Bach stand kein Urteil, sondern der Suizid der Angeklagten. Sie hatte jede Hoffnung in die Justiz verloren.

von Antje Schmidt

In dieser Woche war ich zu Besuch in einem Tageshospiz in Hannover. Dorthin können Menschen gehen, die an einer schweren Erkrankung leiden bei der eine Heilung ausgeschlossen wird. Menschen, die in absehbarer Zeit sterben werden und bis dahin noch viel Zeit zu Hause verbringen möchten. Ein großer Fortschritt. In den letzten zehn Jahren hat sich viel verändert in der Versorgung von sterbenden Menschen.

Hospizbewegung noch in Kinderschuhen

Zu der Zeit, als die Krebsärztin Mechthild Bach in Langenhagen (Region Hannover) praktizierte, steckte die Hospizbewegung noch in den Kinderschuhen. Es gab bei weitem nicht genügend Plätze, um Menschen im Sterbeprozess zu begleiten. Wenn keine Therapie mehr half, wurden diese Patienten in der Regel zum Sterben nach Hause geschickt. Angehörige und Hausärzte waren damit häufig überfordert, besonders wenn die Patienten starke Schmerzen hatten.

Zum Interview beim Anwalt

Anfang des 21. Jahrhunderts schickten Krankenhäuser in und um Hannover ihre sterbenden Patienten deshalb gerne zu Bach in die Paracelsus Klinik nach Langenhagen. Die Medizinerin war in Fachkreisen bekannt dafür, dass sie sterbende Patienten auf ihrer Station gut versorgte. Als Journalistin traf ich Bach zwei Mal. Das erste Mal 2004, kurz nachdem Anklage gegen sie erhoben wurde. Ich erinnere mich gut, wie ich die Ärztin während des gesamten Interviews im Büro ihres Anwalts beobachtete.

Gibt es ein dunkles Geheimnis?

Verbarg diese Frau ein dunkles Geheimnis?, fragte ich mich. Hatte Bach, die sich zu ihrem christlichen Glauben bekannte, eine dogmatisch, möglicherweise sogar fanatische Seite? Auffallend war, wie leise die Ärztin sprach. Ich prüfte jede Aussage ganz genau aus Angst, etwas Wichtiges zu übersehen. Doch alles, was ich wahrnahm, war eine eingeschüchterte Frau, die nicht verstand, was ihr vorgeworfen wurde. Ein Mensch, der immer wieder betonte, dass sie sich als Ärztin nichts vorzuwerfen habe, da sie gemäß des hippokratischen Eides handelte.

Totschlag in 13 Fällen: Anklage gegen Mechthild Bach

Dann schloss sich ein ewig dauerndes Verfahren vor Gericht an, ein Sensationsprozess, eine Gutachterschlacht mit viel schmutziger Wäsche. Angeklagt wurde Bach wegen Totschlags in 13 Fällen, jede ihrer Aussagen wurde seziert, die schlecht geführten Patientenakten als Beleg für niederträchtiges Handeln gewertet. Als regelmäßige Beobachterin des Prozesses erlebte ich, wie Gutachter der Staatsanwaltschaft mehrmals über diese Frau lachten, sie als Unwissende verhöhnten und kein gutes Haar an ihr ließen. Das Gericht schritt nicht ein.

Konträre Sichten auf dieselbe Sache

Einer dieser Gutachter war der Bochumer Schmerzmediziner Michael Zenz. Er warf Bach vor, selbst einfache Grundlagen der Schmerztherapie nicht zu beherrschen. Seine Gutachten stellte er erst im April 2009 fertig, fünfeinhalb Jahre nach seiner Beauftragung. Ganz anders sprachen die Angehörigen der Patienten vor Gericht. Sie entlasteten Mechthild Bach, beschrieben sie als liebevolle Ärztin, die sich Zeit nahm für ihre Patienten.

Gericht zieht Mord in Betracht

Doch ihre Aussagen waren dem Gericht offensichtlich weniger wert als die Aussagen des Gutachters. Wie sonst hätte das Schwurgericht Ende Januar 2011 zu der Einschätzung kommen können, dass sogar der Tatbestand Mord erfüllt sein könnte? Kurz danach nahm sich die Ärztin das Leben.

Drei Wochen vor ihrem Tod traf ich Mechthild Bach zum zweiten Mal. Vor mir saß eine abgemagerte Frau mit dunklen Augenrändern. Sie konnte kaum noch schlucken und machte einen mutlosen, traumatisierten Eindruck. Ein zerstörter Mensch, der einmal eine engagierte Ärztin gewesen war.

