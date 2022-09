Ludwig Haas: Der ewige Doktor Dressler Stand: 04.09.2022 05:00 Uhr Viele Menschen kannten Ludwig Haas als Doktor Dressler aus der "Lindenstraße". Dabei hat der gebürtige Eutiner auch in internationalen Filmen mitgewirkt. Vor einem Jahr ist der Schauspieler in Neumünster gestorben.

Auf der Straße sprechen ihn die Menschen zu Lebzeiten schon mal als Doktor Dressler an - kein Wunder, denn über 33 Jahre verkörpert Ludwig Haas den Arzt in Deutschlands ältester Soap, der "Lindenstraße". "Dass ich diese Rolle schon so lange spielen darf, darauf bin ich sehr stolz", sagte Haas. "Wo gibt es so was denn heutzutage noch?" Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es immer so weitergehen können, "so lange mein Kopf funktioniert", meinte der Schauspieler. Doch 2020 kommt das Aus für die Serie - am 29. März läuft die letzte Folge.

Theater-Engagements in Hamburg und München

Es ist aber nicht so, dass Ludwig Haas nur auf ein Leben als Serien-Darsteller zurückblicken kann. Nach dem Abitur 1950 besucht der am 16. April 1933 in Eutin geborene Haas die Staatliche Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Dort absolviert er von 1951 bis 1953 seine Schauspielausbildung. Engagements an namhaften Bühnen folgen - wie zum Beispiel am Schauspielhaus in Hamburg und an den Kammerspielen in München. Immer wieder geht Haas auf Theatertournee, darunter mit Bühnengrößen wie Theo Lingen. Von ihm lernt er, wie man seine Unarten ausspielt, um in Rollen unverwechselbar zu sein.

Haas spielt den bösen Deutschen neben Michael Douglas

Ebenso erfolgreich wie auf den Bühnen bewegt sich Ludwig Haas auch ab Anfang der 80er-Jahre im nationalen und internationalen Filmgeschäft. Zumeist ist er in Spielfilmen auf die Rollen des bösen Deutschen festgelegt. Allein Adolf Hitler verkörpert Haas dreimal: unter anderem in "Wie ein Licht in dunkler Nacht" an der Seite von Michael Douglas und im französischen Film "Pétain". Auch im Oscar-prämierten niederländischen Film "The Assault" (Der Anschlag) aus dem Jahr 1986 ist Haas zu sehen.

Dauerbrenner als Dr. Dressler in der "Lindenstraße"

1985 übernimmt er die Rolle des Doktor Dressler in der "Lindenstraße". Er ist damit von Anfang an dabei. Dort meistert der Mediziner ein Leben voller Schwierigkeiten - als Witwer, Alkoholiker und Vater eines Drogensüchtigen. Langweilig sei ihm die Rolle nie geworden, sagt Haas. Bei Doktor Dressler war ja auch immer was los. Seit in Folge 169 im Jahr 1989 ein Unfall im Drehbuch stand, ist er in der WDR-Serie querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Geplant war dieser Part nur für ein bis zwei Jahre. Doch Haas wurde schlichtweg "vergessen", wie er in einem Interview mit dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung" erzählte: "Hans Geißendörfer, der Erfinder und Kopf der 'Lindenstraße', hat das auch einmal zugegeben."

"Irgendwann war der passende Moment dann einfach vorbei. Den Doktor Dressler nach so langer Zeit wieder laufen zu lassen, das wäre unglaubwürdig gewesen und hätte Menschen mit Behinderungen womöglich falsche Hoffnungen gemacht", sagte Haas. Das Interessante sei aber etwas anderes: "Niemand weiß, woran Doktor Dressler eigentlich leidet. Nicht einmal ich."

"Huch, Sie können ja laufen"

Passanten auf der Straße seien häufig überrascht, wenn sie ihn sehen. Immer wieder komme es vor, dass fremde Menschen ihn verwundert ansprechen mit Sätzen wie "Huch, Sie können ja laufen", erzählte der Schauspieler. Häufig sei er auch um medizinischen Rat gefragt worden - weil Doktor Dressler ja schließlich Allgemeinarzt ist. "Gerade in den ersten Jahren der Serie konnten manche Zuschauer nicht zwischen der Rolle und meiner Person unterscheiden", sagte Haas.

Nicht nur in der "Lindenstraße" auf die Arzt-Rolle abonniert

Er gehört als Doktor Dressler zu den dienstältesten Medizinern - wenn auch nicht mehr "praktizierend" - in der deutschen TV-Landschaft. Auch in anderen Produktionen schlüpft der Schauspieler immer wieder in die Arzt-Rolle. So verkörpert er 1992 in der "Tatort"-Folge "Das Experiment" einen "Weißkittel" und im Jahr zuvor in der Krimireihe "Der Alte" in der Episode "Der Tagebuchmord" ebenfalls. Seine Lebensrolle bleibt allerdings Doktor Dressler. In einem Interview sagte Haas einmal, dass er diese Rolle als Geschenk empfinde. Auf die Frage, ob er nie bereut habe, nicht aus der Serie ausgestiegen zu sein, antwortete Haas: "Nie. Ich habe eine Alterskarriere hingelegt. Immerhin besser als eine junge Karriere, die schnell verglüht. Ich war als Schauspieler nie arbeitslos, habe nie gestempelt. Darauf bin ich heute noch stolz." Der Serie ist Ludwig Haas bis heute treu geblieben. Er sagt, er wolle so lange drehen, bis er tot umfalle.

In seiner Freizeit betätigt sich Haas als Maler und Bildhauer. Im Fernsehen sieht er gerne Dokumentationen und politische Talkshows. Die "Lindenstraße" schaut er auch, aber er betrachte das nicht als Pflichtprogramm: "Manchmal verpasse ich auch mal ein paar Folgen", sagte er und schmunzelte dabei.

