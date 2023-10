Norddeutsche Nobelpreisträger

Die Spannung steigt jedes Jahr unter den Wissenschaftlern dieser Welt, wenn ab Anfang Oktober die Träger der Nobelpreise bekannt gegeben werden. Die Verleihung findet am 10. Dezember in Stockholm und Oslo statt, dem Todestag des Stiftungsgebers Alfred Nobel. Unter den bisher fast 100 deutschen Nobelpreisträgern sind auch 17 gebürtige Norddeutsche. Sie wurden für ihre Leistungen in Literatur und Wissenschaft sowie den Einsatz für den Frieden mit dem bedeutenden Preis ausgezeichnet. Für seine "Römische Geschichte" erhielt der Nordfriese Theodor Mommsen 1902 als erster Deutscher den Literaturnobelpreis, 1999 ging die Auszeichnung an Günter Grass. Einige Preisträger im Porträt.