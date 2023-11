"Sobald er auftritt, gibt es Ärger": Wolf Biermann wird 87 Stand: 15.11.2023 00:00 Uhr Mit keinem Künstler ist die deutsch-deutsche Geschichte so verbunden wie mit Wolf Biermann. Heute wird der Hamburger Dichter und Liedermacher 87 Jahre alt - ein Geburtstagsporträt.

von Ocke Bandixen

Biermanns Ausbürgerung 1976 aus der DDR war eine wichtige Wegmarke der deutschen Geschichte. Aber auch danach und bis heute war er eine relevante und bisweilen unbequeme Stimme in vielen gesellschaftlichen Debatten.

"Das ist das Beste, was einem Lied passieren kann, dass es sich von dem löst, der es geschrieben hat", sagt Wolf Biermann über sein wohl bekanntestes Lied "Ermutigung". In Schweden steht es sogar im Kirchengesangbuch. "Opmunterung heißt es da", erzählt der Liedermacher und lacht.

Wolf Biermann: Auch heute noch unermüdlich

Wolf Biermann im Jahr 2023, unermüdlich reist er: Paris, Karlsruhe, Dresden. Er singt in Berlin Programme mit Liedern von Heinrich Heine und liest über die deutsche Geschichte im italienischen Verona. Das Geld ist nicht sein Antrieb. Sein Preisgeld für sein Lebenswerk hat er 2021 Maria Kolesnikowa gestiftet, der belarussischen Oppositionellen. Mit "Mensch Gott!" ist ein Buch von ihm erschienen, in dem er über seine Auseinandersetzung mit dem Glauben schreibt. Und zum Beispiel über das Verzeihen: "Ich musste das Verzeihen lernen […] man ist geradezu dazu verpflichtet, das Verzeihen zu lernen. Warum? Um nicht am Gift des eigenen Hasses zu sterben." Vergessen hat Biermann dennoch nichts, wie man vor einigen Jahren im Bundestag erleben konnte, als er seine Ermutigung sang, aber vorher, auf die Linksfraktion zeigend, diese als den "kläglichen Rest" bezeichnete - seiner Feinde von früher.

Wolf Biermann, geboren 1936 in Hamburg, Sohn überzeugter Kommunisten, sein Vater, der Hafenarbeiter, Jude, wird in Auschwitz ermordet. Seine Mutter rettet sich und ihren Sohn in den Bombennächten. Wolf Biermann geht 1953 in die DDR, studiert, arbeitet am Brecht-Theater, dem Berliner Ensemble. Und fällt auf - spätestens 1961 nach dem Mauerbau, als er selbst ein Stück schreibt, das diesen zum Thema hat. Zu kritisch, zu anstößig. "Kurz, wir wurden verboten, das Stück wurde nicht aufgeführt. Aber ich habe da gemerkt, dass ich Lieder dichten muss", sagt er heute.

Nur wer sich ändert, bleibt sich treu

Er eckt an, lässt sich nichts gefallen, wird schließlich verboten und sehr bekannt - keine Auftritte, keine Veröffentlichung in der DDR, zwölf Jahre lang. Seine Gedichte und Lieder erscheinen jedoch sehr erfolgreich im Westen. 1976 erlaubt das Regime einen Auftritt in Köln. Wolf Biermann nimmt an, singt. Und wird rausgeschmissen, ausgebürgert - ein Wort, das untrennbar mit ihm verbunden ist. Ein Scheidepunkt der Geschichte: Viele Bürger, dazu Schriftstellerinnen, Regisseure, Dichter begehren dagegen auf. Viele folgen Biermann in den Westen, der dort später dem Kommunismus abschwört.

"Warum schrieb ich eine 'Ermutigung' für meine Freunde? Weil ich sie selbst brauchte. Weil ich Angst hatte." Wolf Biermann

Es geht oft um alles bei Wolf Biermann. Und um ihn. Immer noch. Er hat nicht aufgehört zu dichten, zu singen, zu streiten. Eine bemerkenswerte Heiterkeit und Gelassenheit sind dazugekommen. "Nur wer sich ändert, bleibt sich treu", singt er im Juli zur Eröffnung einer Ausstellung über ihn selbst im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem Titel: "Ein Lyriker und Liedermann in Deutschland". Was in der Ausstellung zu sehen ist, fasst Kuratorin Monika Boll so zusammen: "Sobald er auftritt, gibt es Ärger." Ein Stück Zeitgeschichte: Die Schau noch bis zum 2. Juni 2024 zu sehen.

