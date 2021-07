Auf dem Ostseeküsten-Radweg durch den Norden Stand: 06.07.2021 09:45 Uhr Einsame Strände, quirlige Seebäder und Städte mit Weltkulturerbe-Status: Wer die deutsche Ostseeküste mit dem Fahrrad abfährt, erlebt den Norden in seiner ganzen Vielfalt.

Auf fast 1.100 Kilometern führt der deutsche Abschnitt des Ostseeküsten-Radwegs von Flensburg im Norden bis nach Usedom an die polnische Grenze im Osten. Der Radweg, der durch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern führt, ist nahezu durchgehend mit einem blauen Logo markiert. Allerdings ist die Qualität der Beschilderung sehr unterschiedlich, eine gute Radkarte oder eine Navigations-App sind hilfreich, um nicht von der Strecke abzukommen.

Kaum Steigungen, aber manchmal viel Wind

Trotz seiner Länge gehört der Ostseeküsten-Radweg zu den gemütlichen Touren. Selbst die höchsten Erhebungen bleiben - mit einer Ausnahme auf Rügen - unterhalb der 50-Meter-Marke. Meist geht es durch sanftes Hügelland oder flach direkt am Wasser entlang. Allerdings kann der manchmal kräftige Wind an der Küste zum Problem werden. Bei Tagestouren lohnt es sich, die angekündigte Richtung und Stärke des Windes zu beachten. Da zahlreiche Abschnitte auf nicht asphaltierten Wegen verlaufen, empfiehlt sich ein stabiles Tourenrad oder Mountainbike. Ohnehin werden die wenigsten Radler die gesamte Strecke in Angriff nehmen. Wer geschickt plant, kann einzelne Abschnitte fahren und mit dem Zug zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Von Flensburg nach Kiel (170 km)

Der Radweg beginnt direkt an der deutsch-dänischen Grenze bei Harrislee und erreicht wenig später die hübsche Stadt Flensburg. An Glücksburg vorbei geht es teils mit Blick auf die Flensburger Förde in Richtung der Halbinsel Holnis. Dann wendet sich der Radweg nach Südosten und verläuft an vielen Campingplätzen entlang in Richtung Kappeln. Unterwegs lohnt ein Abstecher in das Naturschutzgebiet Geltinger Birk mit Wildpferden, urigen Rindern und vielen Vögeln. Der Meeresarm Schlei zwingt die Radler, sich von der Küste zu entfernen und in Kappeln die Brücke zu nutzen. Im weiteren Verlauf über Damp nach Eckernförde geht es meist auf kleinen Straßen durch das Hinterland. Bevor die Route das Zentrum von Kiel erreicht, führt sie durch den ruhigen Landstrich am Schwedeneck zwischen Eckernförder Bucht und Kieler Förde.

Der Abschnitt von Flensburg nach Kiel lässt sich, je nach persönlicher Fitness und Laune, in zwei bis drei Etappen einteilen.

Von Kiel nach Travemünde (260 km)

Nach dem Start in Kiel verlassen Radler die Kieler Bucht direkt am Wasser, mit schöner Aussicht auf die Schiffe und das gegenüberliegende Ufer. Zwischen Laboe und Schönberger Strand geht es auf dem Deich entlang in Richtung Fehmarn. Die hügelige Holsteinische Schweiz im Hinterland wird umfahren, bietet sich aber als kleiner Umweg für sportliche Radler an. Die ausgeschilderte Route führt nach Heiligenhafen mit dem vorgelagerten Naturschutzgebiet Graswarder. Nun müssen Radler überlegen, ob sie die Insel Fehmarn - auf vielen unbefestigten Wegen - umrunden wollen, oder gleich nach Süden zur Lübecker Bucht abbiegen.

Ab Dahme verläuft der Weg über Grömitz, Neustadt in Holstein und Scharbeutz bis nach Timmendorfer Strand erneut überwiegend in Sichtweite zur Ostsee. Am Brodtener Steilufer entlang sind es nun nur noch wenige Kilometer zum Etappenziel Travemünde. Dort biegt die offizielle Route des Ostseeküsten-Radwegs über den Priwall nach Osten ab. Die Weltkulturerbe-Stadt Lübeck liegt nicht an der Strecke, lohnt aber auf jeden Fall einen Abstecher. Sportliche Radler schaffen die Strecke von Kiel nach Travemünde in drei Etappen, wer eher gemütlich unterwegs sein möchte, sollte vier oder fünf Tage einplanen.

Von Travemünde nach Warnemünde (140 km)

Verlief die Route bisher in Nord-Süd-Richtung, wechselt sie nun in Mecklenburg-Vorpommern auf West-Ost-Kurs. An den meist einsamen Stränden des Klützer Winkels entlang trifft man in Boltenhagen auf das erste der bekannten Ostseebäder des Landes. Dort lohnt ein Abstecher ins Binnenland zum Schloss Bothmer bei Klütz. Von Boltenhagen sind es weitere 30 Kilometer nach Wismar mit seiner sehenswerten Altstadt, die ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört. Auf dem Weg zum Ostseebad Rerik mit einem hübschen Fischereihafen lädt die vorgelagerte Insel Poel zu einem weiteren Abstecher ein. Wer darauf verzichtet, erreicht bald Kühlungsborn und kommt dort wieder direkt an die Küste. Zwischen dem Ostseebad und Warnemünde verläuft die Route teils auf der Steilküste und bietet so einen schönen Blick über die Ostsee.

Die Strecke von Travemünde nach Warnemünde sollte man in mindestens zwei oder drei Tagesetappen aufteilen, damit noch Zeit für Besichtigungen oder Strandausflüge bleibt.

Von Warnemünde nach Rügen (325 km)

In Warnemünde bietet sich ein Ausflug nach Rostock an, der größten Stadt im Nordosten. Der Ostseeküsten-Radweg bleibt allerdings am Meer und die Radler überqueren mit einer Fähre die Warnow. Nächstes Zwischenziel ist die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit dem bekannten Künstlerort Ahrenshoop. Dort wechselt die Strecke vorübergehend von der Meer- an die Boddenseite und verlässt die Halbinsel dann über eine Brücke wieder. Am südlichen Barther Bodden entlang geht es zur Hansestadt Stralsund, die sich den Welterbestatus mit Wismar teilt. Eine Fähre bringt die Radler nach Glewitz auf Rügen, der größten deutschen Insel.

Allein die Runde auf Rügen, die bis zum Kap Arkona im äußersten Norden führt, ist 200 Kilometer lang und daher kaum an einem Tag zu bewältigen. Dafür lernen Besucher die landschaftliche Vielfalt der Insel mit dem Nationalpark Jasmund, Steilküsten und mondänen Badeorten kennen. Wer sich dafür Zeit nehmen möchte, sollte mindestens fünf Tage einplanen.

Von Rügen nach Usedom (110 km)

Eine kurze Fährfahrt bringt Radler von Rügen zurück auf das Festland nach Stahlbrode. Etwas abseits der Küste führt der Radweg in die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald. Dann geht es an einem stillen Küstenabschnitt der Pommerschen Bucht entlang über Lubmin weiter nach Wolgast. Über die Schlossinsel und eine Klappbrücke erreicht die Route die Insel Usedom. Beim Badeort Trassenheide trifft sie wieder auf die Ostseeküste und führt nun nahezu lückenlos dicht am Meer entlang. Ein Ostseebad reiht sich dort an das andere: Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck. Östlich von Ahlbeck endet der deutsche Teil des Ostseeküsten-Radwegs an der polnischen Grenze. Die Etappe von Rügen nach Usedom lässt sich bequem in zwei Tagen bewältigen.

Weitere Informationen bieten die Internetseiten des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Ostsee-Holstein-Tourismus. Wer die Ostseeradtour noch nicht beenden möchte, kann sie übrigens auf der EuroVelo-Route 10 fortsetzen. Der europäische Fernradweg führt auf rund 9.000 Kilometern um die gesamte Ostsee herum.

Die Tour im Überblick Länge: rund 1.100 Kilometer, davon etwa 430 in Schleswig-Holstein und 670 in Mecklenburg-Vorpommern

Start: deutsch-dänische Grenze in Harrislee

Ziel: deutsch-polnische Grenze auf Usedom

Orte an der Strecke:

Flensburg, Kappeln, Eckernförde, Kiel, Fehmarn, Lübeck-Travemünde, Wismar, Kühlungsborn, Rostock-Warnemünde, Prerow, Stralsund, Sassnitz auf Rügen, Greifswald, Heringsdorf

Markierung: in beiden Richtungen mit einem blauen Quadrat mit der Aufschrift Ostsee Küsten-Radweg

