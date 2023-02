Graal-Müritz: Das stille Bad an der Ostsee Stand: 24.02.2023 14:23 Uhr Kilometerlanger Sandstrand und waldreiches Hinterland: Damit punktet das Ostseeheilbad Graal-Müritz bei Rostock. Eine weitere Besonderheit ist der Rhododendron-Park mit Aktivwald.

Versteckt hinter einem ausgedehnten Waldgebiet und etwas abseits der großen Straßen liegt das Ostseeheilbad Graal-Müritz ungewöhnlich idyllisch. Urlauber lockt besonders der kilometerlange feine Sandstrand, an dem man auch in der Hochsaison noch ein ruhiges Plätzchen findet. Zentraler Punkt am Strand ist die 350 Meter lange Seebrücke. Von dort starten Fahrgastschiffe zu Touren an der Küste entlang oder nach Rostock-Warnemünde. Jeweils im Juli lädt Graal-Müritz zum Seebrückenfest ein.

Großer Rhododendron-Park mit Konzert-Pavillon

Wer das Ostseeheilbad schon im Mai oder Juni besucht, erlebt den Rhododendron-Park in voller Blüte. Etwa 2.500 Rhododendron- und Azaleenstauden verströmen dann ihren Duft. Der Park gilt als größte Rhododendron-Sammlung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Blüte wird mit einem Parkfest im Mai gefeiert. In einem Pavillon finden regelmäßig Konzerte statt.

Kurort mit Tradition

Graal-Müritz hat eine lange Geschichte und empfing schon um 1820 die ersten Badegäste. Seit 1909 gibt es eine Strandpromenade. Immer wieder treffen Besucher im Ort auf liebevoll renovierte sogenannte Büdner-Häuser - niedrige mit Reet gedeckte Häuser, in denen einst Fischer lebten. Der heutige Name entstand 1938 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Graal und Müritz, dem älteren, östlichen Ortsteil.

Kurkliniken, Schwimmbad und Aktivwald

Seit 1998 darf sich der Ort, der heute gut 4.000 Einwohner hat, Seeheilbad nennen. Mehrere Kliniken und Kureinrichtungen bieten ein breites Programm für Gesundheitsbewusste. Im "Aquadom" können Gäste auch bei schlechtem Wetter in wohl temperiertem Ostseewasser baden und in mehreren Saunen entspannen. Wer sich unter freiem Himmel fit halten möchte, sollte den Kurwald besuchen. Dort stehen im Aktivwald 17 Stationen mit zahlreichen Geräten zum Ganzkörpertraining. Zur Entspannung bietet der Park Waldbaden unter Anleitung an.

Ausflüge ins Umland und schöne Touren mit dem Rad

Das waldreiche Hinterland mit der Rostocker Heide lädt zu Radtouren und Wanderungen ein. So verläuft etwa der schöne Ostseeküsten-Radweg durch Graal-Müritz. Er führt in westlicher Richtung nach Warnemünde und Rostock, in östlicher auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Alle Orten lohnen einen Ausflug, Rostock bietet nicht nur viele Sehenswürdigkeiten, sondern eignet sich auch für einen Einkaufsbummel oder Museumsbesuch. Im nahe gelegen Ribnitz-Damgarten können Urlauber auf den Spuren des expressionistischen Künstlers Lyonel Feininger wandeln und das Deutsche Bernsteinmuseum besuchen.

Für Naturfreunde ist eine geführte Wanderung durch das renaturierte Ribnitzer Hochmoor reizvoll, das nur wenige Kilometer östlich von Graal-Müritz liegt. Die rund zweieinhalbstündige Tour führt am Strand entlang und durch den Gelbensander Forst vorbei an alten Eichen und seltenen Orchideen. Mit etwas Glück begegnet man Fröschen und Schlangen.

Karte: Sehenswertes in der Rostocker Heide

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 04.07.2022 | 14:10 Uhr