Neustadt in Holstein lockt mit Hafenflair und Ostsee-Strand Stand: 04.10.2021 13:48 Uhr Neustadt liegt an der Lübecker Bucht und besticht durch seinen schönen Ostsee-Hafen und den alten Stadtkern. Der Ortsteil Pelzerhaken mit langem Strand ist ideal für Familien und Windsurfer.

Im Hafen liegen Traditionssegler, am Marktplatz steht eine alte Backsteinkirche und der Badestrand an der Ostsee zeigt nach Süden: Das Hafenstädtchen Neustadt in Schleswig-Holstein bietet neben Strandurlaub auch einen hübschen historischen Stadtkern, der zum Bummeln einlädt.

Der Weg in die Altstadt führt durch das Kremper Tor, das letzte erhaltene Stadttor. Es wurde im Jahr der Stadtgründung 1244 im Stil der Backsteingotik erbaut. Von dort geht es hinauf zum Marktplatz, einem der größten in Schleswig-Holstein. Blickfang ist das hübsche weiße Rathaus aus dem Jahr 1820 sowie das Wasserspiel der sogenannten Europa-Fontäne. Mit dem Bau der mittelalterlichen Backsteinkirche wurde bereits im 13. Jahrhundert begonnen. Im Inneren weist sie noch original gotische Bemalungen auf.

Bummeln an der Kaikante und am Binnenwasser

Am Hafen liegen mehrere historische Segelschiffe. In nördlicher Richtung führt der Weg an der Kaikante entlang zum sogenannten Binnenwasser, einem nur etwa 90 Zentimeter tiefen Binnensee. Aufgrund der Verbindung zur Ostsee und der dort mündenden Süßwasserflüsse besteht er aus Brackwasser. Am Binnenwasser steht eines der auffälligsten Gebäude Neustadts: der Pagodenspeicher aus dem Jahr 1830. Seinen Namen erhielt er aufgrund seiner asiatisch anmutenden, schichtartigen Bauweise. Einst wurde dort Korn gespeichert, heute beherbergt das Gebäude mehrere Geschäfte und ein Restaurant.

Auch Badeurlauber kommen in Neustadt auf ihre Kosten. Knapp zwei Kilometer südlich des Hafens finden sie einen Sandstrand. Radfahrer und Fußgänger erreichen ihn am besten über den Jungfernstieg, eine Uferpromenade, die für Autos gesperrt ist.

Pelzerhaken - schöner Strand und gutes Surfrevier

Noch mehr Strand und viel Platz für Wassersport bietet der Ortsteil Pelzerhaken, der etwa fünf Kilometer vom Zentrum entfernt liegt. Der Strand ist der einzige an der Lübecker Bucht mit Südausrichtung und damit ideal für Sonnenhungrige. Im Gegensatz zu vielen anderen Ostseebädern wirkt er noch recht ursprünglich.

Vom Zentrum Pelzerhakens mit breitem Badestrand, Strandkörben und Seebrücke verläuft ein Promenadenweg in westliche Richtung. Er führt vorbei am Leuchtturm zum Surferstrand, der hinter Dünen liegt. Kite- und Windsurfer finden in dem flachen Wasser mit vorgelagerten Sandbänken ideale Bedingungen. Vor Ort gibt es zwei Surf-/Segelschulen, moderne Ferienhäuser, einen öffentlichen Parkplatz und Restaurants.

Flaches Wasser und Camping in Rettin

In östlicher Richtung führt die Strandpromenade weiter bis zum Ortsteil Rettin. Das ehemalige Fischerdorf bietet ruhiges Strandleben. Das Wasser der Ostsee ist hier flach und deshalb auch für Familien mit kleineren Kindern gut geeignet. In Strandnähe liegen mehrere große Campingplätze.

