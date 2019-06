Stand: 06.06.2019 16:57 Uhr

Stralsund: Welterbe an der Ostseeküste

Welterbe - so dürfen die Stralsunder ihre Stadt seit 2002 nennen. Damals hat die UNESCO die historischen Altstädte von Stralsund und Wismar gemeinsam in die Welterbeliste aufgenommen. Der Titel lässt auf eine spannende Stadt schließen - und genau das ist Stralsund. Wer all die liebevoll restaurierten und imposanten Gebäude sieht, fühlt sich ins 14. und 15. Jahrhundert versetzt, als Stralsund eine der mächtigsten Hansestädte war.

Rundgang durch die Altstadt











































In dieser Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs entstanden zahlreiche Sakralbauten und Bürgerhäuser im Stil der Backsteingotik. Eine beschilderte Route "Wege zur Backsteingotik" führt Besucher zu den bedeutendsten Bauwerken. Dazu gehören unter anderem die Reste der Stadtmauer und die beiden erhaltenen Stadttore, mehrere schöne Giebelhäuser sowie das Rathaus mit seiner beeindruckenden Fassade.

Das Rathaus: Wunderschöne Backsteingotik

"Dat Strolsunner Rothus is as sine Kinner: hoch hinaus un nix dorhinner!" So urteilten angeblich die Lübecker abfällig über das Stralsunder Rathaus. Warum? Weil das Stralsunder Rathaus zum Teil aus einer Schmuckfassade besteht. Durch die prachtvollen Fenster und Rosetten im oberen Teil schaut man direkt in den Himmel - und nicht etwa in dahinterliegende Räume. Das Gebäude, das zu den schönsten Bauten der norddeutschen Backsteingotik zählt, wurde nicht von Anfang an nur als Rathaus genutzt. Im Mittelalter diente das Erdgeschoss als Einkaufszentrum der Stadt: Es war gefüllt mit kleinen Läden und mobilen Händlern.

Seit seiner Entstehung im 13. Jahrhundert hat das Rathaus zahlreiche bauliche Veränderungen und Ergänzungen erfahren. Eine der interessantesten ist das Barockportal mit Wappenbekrönung aus dem Jahr 1743. Erst 2011 endete eine 20-jährige Sanierung, die auch den Keller und damit die Basis des Gebäudes umfasste.

Barocke Architektur - Relikt der Schwedenzeit

Auch aus der Schwedenzeit (1648-1815) sind noch sehenswerte Bauten und Denkmäler erhalten, darunter das Commandantenhus am Alten Markt, das Regierungspalais in der Badenstraße sowie mehrere barocke Adelshäuser. 812 Gebäude stehen in Stralsund unter Denkmalschutz, die meisten davon in der Altstadt. Viele sind bereits restauriert, erste Aktivitäten gab es bereits zu DDR-Zeiten. Nach dem Mauerfall begann in den 90er-Jahren eine umfassende Sanierung, die noch andauert.

Drei imposante Backsteinkirchen dominieren die Altstadt

Bekannt ist Stralsund auch für seine monumentalen Kirchen. Die Kirche St. Nikolai ist die älteste der drei mittelalterlichen Pfarrkirchen und versetzt den Besucher schon beim Betreten ins Staunen - ein riesiges, kunstvoll geschnitztes Portal führt in die dreischiffige Basilika. Das Innere ist farbenprächtig bemalt und reich ausgestattet. Da Nikolai der Schutzpatron aller Seefahrer ist, zeugen viele Kunstwerke von Menschen, die vom Meer leben. Außerdem beherbergt St. Nikolai verschiedene Altäre, eine monumentale astronomische Uhr sowie eine Kanzel aus dem Jahr 1611.

Hanse- und Welterbestadt Stralsund Ausflugstipps – Entdecke den Norden - 07.06.2019 07:30 Uhr Autor/in: Kathrin Weber Ein Bummel durch Stralsunds Altstadt gleicht einer Zeitreise, denn viele Gebäude stammen noch aus dem Mittelalter. Auch Meeresmuseum und Ozeaneum lohnen einen Besuch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Die Marienkirche am Neuen Markt fällt besonders wegen ihrer Dimensionen ins Auge - sie ist nach der Danziger Marienkirche die größte im Hanseraum. Von ihrem 104 Meter hohen Turm haben Besucher einen tollen Blick über die Stadt und die Ostsee bis zur Insel Rügen. Zu den sehenswerten sakralen Bauten in Stralsund gehört auch die Jakobikirche, die durch reiche Ornamente und glasierte Formsteine besticht. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, ist aber inzwischen weitgehend restauriert und verfügt über einen schönen Barockaltar. Als Kulturkirche präsentiert sie wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen.

Der Hafen: Verbindung in alle Welt

Der Hafen am Strelasund - einem Seitenarm der Ostsee - spielte schon immer eine zentrale Rolle in der Geschichte der Stadt. Von hier aus stachen einst die dickbauchigen Hansekoggen in See - Richtung Flandern, England, Spanien oder Norwegen. Durch den internationalen Handel wurde Stralsund eine der mächtigsten Hansestädte. Besonders bedeutend war der Handel mit Heringen.

Heute gliedert sich der Hafen in mehrere Abschnitte. Während der Nord-, Süd- und Frankenhafen eher wirtschaftlich genutzt werden, ist der Stadthafen neben dem Alten Markt das touristische Zentrum der Stadt. Er liegt, durch zwei Kanäle von der Altstadt getrennt, auf der Hafeninsel und ist über Brücken zu erreichen. Geprägt wird die Insel von imposanten Speichern, dem modernen Bau des Museums Ozeaneum und dem Großsegler "Gorch Fock I", der dort an der Fährbrücke liegt. Urig und eine echte Stralsunder Institution sind die Imbissboote auf dem Fährkanal, auf denen Fischbrötchen und warme Fischgerichte angeboten werden.

Ozeaneum: Auf den Spuren der Nordmeerbewohner

Weitere Informationen Meereswelten erleben im Ozeaneum Stralsund Besucher begegnen Tausenden Meerestieren und erfahren viel über die Meere im Norden. mehr

Ein großer moderner Bau mit weißer Stahlblechfassade und Glaselementen: Das Ozeaneum ist nicht zu übersehen, oft bilden sich davor lange Schlangen, denn die Ausstellung ist bei Stralsundbesuchern sehr beliebt. Schwerpunkt sind die nördlichen Meere und ihre Bewohner. Tausende Tiere aus Nord- und Ostsee, dem Atlantik und dem nordatlantischen Polarmeer sind in zahlreichen Becken zu sehen. Das größte Aquarium befindet sich im Bereich "Offener Atlantik". Dort gibt eine riesige Panoramascheibe den Blick auf Makrelenschwärme, Rochen, Zackenbarsche und einen Sandtigerhai frei.

Meeresmuseum: Einblicke in das Leben unter Wasser

Lohnenswert ist auch ein Besuch im Deutschen Meeresmuseum, das im Westen der Altstadt in einem ehemaligen Kloster untergebracht ist. Die mittelalterliche Architektur macht die Ausstellung besonders reizvoll. So hängt im einstigen Kirchenchor ein 15 Meter langes Finnwal-Skelett und unter hohen Gewölben laden Aquarien zu einem Streifzug durch die Meere ein. In zahlreichen Becken tummeln sich Hunderte von Tieren aus dem Mittelmeer und den Tropen. Dazu zählen Kraken, Korallentiere, Haie, Rotfeuerfische, Seepferdchen und Meeresschildkröten.

Meeresmuseum und Ozeaneum gehören zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Für beide Einrichtungen gibt es neben Einzel- auch Kombitickets.

Das Tor nach Rügen

Stralsund ist auch das Tor zur Insel Rügen. Bereits seit dem 13. Jahrhundert bestand eine Fährverbindung zu der Ostseeinsel. Statt per Schiff geht es heute per Bahn oder mit dem Auto über die Rügenbrücke und den Rügendamm auf die Insel. So lässt sich ein Urlaub auf Rügen bestens mit einem Besuch der Welterbe-Stadt Stralsund verbinden.

Karte: Sehenswertes in Stralsund

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 07.06.2019 | 07:30 Uhr