Kultur und Küste im Klützer Winkel entdecken

Er ist eine ruhige, beschauliche Region zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar: der Klützer Winkel. Große Städte gibt es dort nicht, dafür verträumte Dörfer, Kleinstädte, Herrenhäuser, naturbelassene Küste und das Ostseebad Boltenhagen. Kilometerlange Naturstrände laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein, Steilküsten bieten malerische Ausblicke auf die Ostsee.

Auch zum Radfahren ist die meist flache Region ideal. Ein lohnendes Ziel ist der Hohe Schönberg zwischen Kalkhorst und Klütz. Von der sieben Meter hohen Aussichtsplattform sieht man bei gutem Wetter nicht nur die Umgebung und die Ostsee, sondern auch die Kirchturmspitzen der Hansestädte Lübeck und Wismar.

Barockes Schmuckstück: Schloss Bothmer

Unbedingt sehenswert ist Schloss Bothmer, die größte barocke Schlossanlage Mecklenburg-Vorpommerns. Das Anwesen im Süden der Stadt Klütz wurde 1726 bis 1732 nach niederländisch-englischem Vorbild für Hans Caspar Graf von Bothmer gebaut. Zwei Jahrhunderte lang gehörte es der Familie Bothmer - bis zu deren Enteignung 1945. Danach war es Kommandatur der Alliierten, später Altenheim. Nachdem mehrere Privatisierungsversuche gescheitert waren, übernahm 2008 das Land das gesamte Ensemble aus 13 Gebäuden. Mithilfe von EU-Geldern ließ es das Schloss für insgesamt gut 36 Millionen Euro grundlegend sanieren.

Heute beeindruckt es durch seine schöne Lage, die leuchtend rote Backsteinfassade und den weitläufigen, frei zugänglichen Schlosspark. Er wurde nach historischen Plänen umgestaltet und zeigt sich nun als Landschaftsgarten im englischen Stil mit barocken Strukturen. Eine 270 Meter lange Allee mit bis zu 250 Jahre alten Linden, die sogenannte Festonallee, säumt den Weg zum Schloss. Eine Ausstellung im Haupthaus informiert über die Geschichte der Anlage.

Klütz: Eine Kirche im Mittelpunkt

Zentrum und Namensgeberin des Klützer Winkels ist die Stadt Klütz mit gut 3.000 Einwohnern und der imposanten Backsteinkirche St. Marien. Solange man ihren Kirchturm sehen kann, ist man im Klützer Winkel, heißt es. Das Gebäude liegt im Zentrum auf einer kleinen Anhöhe inmitten alter Bäume. Im Inneren finden sich bedeutende Kunstschätze, darunter ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, ein gotisches Chorgestühl und eine reich mit Schnitzereien verzierte Kanzel aus der Renaissance.

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten gehören das Uwe Johnson Literaturhaus im ehemaligen Getreidespeicher und die denkmalgeschützte Mühle, die heute ein Restaurant beherbergt. Von dort aus bietet sich ein herrlicher Blick über Wiesen und Felder bis zur Ostsee.

Vom restaurierten Bahnhof startet die Schmalspurbahn "De Lütt Kaffeebrenner" in der Saison mehrmals wöchentlich zu Ausflugsfahrten durch die Region. Mit Tempo 20 zuckelt der Oldtimer nach Reppenhagen und zurück.

Strand und Steilküste in Boltenhagen

Ein viereinhalb Kilometer langer Badestrand, die 290 Meter lange Seebrücke und ein Kurpark: Das sind nur einige Attraktionen von Boltenhagen. Der Ort hat sich über die DDR-Zeit hinweg sein typisches Erscheinungsbild bewahrt. Viele alte Ferienvillen, hübsche Pensionshäuschen aus der Gründerzeit sowie reetgedeckte Hallenhäuschen prägen den Ortskern. Von der nahen Steilküste bietet sich ein schöner Blick über die Mecklenburger Bucht.

Kleine Kirchen, einsame Strände

Südlich von Klütz findet sich in Damshagen in der gotischen Backsteinkirche St. Thomas ein Taufbecken aus dem 13. Jahrhundert. In Kalkhorst lockt ein englischer Landschaftspark mit vielen subtropischen Gewächsen. Er gehört zu einem neugotischen Schloss aus rotem Backstein, das sich in Privatbesitz befindet und von innen nicht besichtigt werden kann.

Im Klützer Winkel finden sich viele einsame Strandabschnitte. Belebter geht es künftig bei Hohen Wieschendorf zu, wo derzeit eine Ferienhaussiedlung entsteht. EIn Jachthafen wurde bereits eröffnet. Reger Betrieb herrscht im Sommer auch an der zwischen Boltenhagen und Wismar gelegenen Wohlenberger Wiek. Die Bucht ist wegen ihres flachen Wassers bei Familien und Surfern gleichermaßen beliebt.

Karte: Sehenswertes im Klützer Winkel

