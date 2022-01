Eckernförde: Strand, Hafen und Altstadt an der Ostsee Stand: 25.01.2022 14:31 Uhr Eckernförde ist Marinestandort und beliebtes Touristenziel an der Ostsee. Neben einem Sandstrand bietet der Ort maritime Hafenatmosphäre und eine Bummelmeile in der Altstadt.

Im Osten die Ostsee, im Westen der Binnensee Windebyer Noor - und dazwischen die Altstadt: In Eckernförde ist es zum Wasser nie weit. Das Ostseebad liegt zwischen Schleswig und Kiel an der Eckernförder Bucht und bietet vieles, das sich Urlauber von einem Aufenthalt an der Küste versprechen: einen langen Sandstrand mit Promenade, einen Hafen, gute Einkaufsmöglichkeiten und lohnenswerte Ausflugsziele in der Umgebung.

Fischmarkt und bunte Boote im Hafen

Das weitläufige Hafengelände ist eine schöne Bummelmeile. Im lang gestreckten Hafenbecken liegen Traditionsschiffe, Fischkutter und Sportboote. Die alte Holzbrücke und der 1931 erbaute Backstein-Getreidesilo sind beliebte Fotomotive. Jeden ersten Sonntag im Monat lockt ein großer Fischmarkt mit Verkauf direkt vom Kutter. Zu Pfingsten findet die traditionelle Aalregatta von Kiel nach Eckernförde statt, verbunden mit einem mehrtägigen Volksfest. Bei der Ankunft in Eckernförde bekommen die Segler einen geräucherten Aal als Preis.

Zum Bummeln in die Altstadt

Vom Hafen geht es direkt in die Altstadt. Zahlreiche kleine Läden bieten ein buntes Sortiment für Einheimische und Urlauber. Im Zentrum, an der Fußgängerzone Kieler Straße, steht die dreischiffige Sankt-Nicolai-Kirche. Ihre Ursprünge liegen im 13. Jahrhundert. Im Inneren des Backsteinbaus existieren noch mehrere Kunstwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Rund um das Gotteshaus bauen jeweils Mittwoch- und Sonnabend-Vormittag Markthändler ihre Stände auf und bieten überwiegend regionale Produkte an.

Langer Sandstrand mit Abschnitten für Sport und Hunde

Am vier Kilometer langen, flach abfallenden Sandstrand der Eckernförder Bucht finden Sonnenfreunde auch im Hochsommer noch ein ruhiges Plätzchen. Wer es sportlicher mag, trifft sich am Aktivstand, Familien freuen sich über Spielplätze und Hundebesitzer bevorzugen den Hundestand. Bei kühlerem Wetter bietet sich ein Bummel auf der Promenade mit vielen Cafés und Restaurants an. Im angrenzenden Hallen-Wellenbad ist das Meerwasser immer angenehm temperiert.

Info-Center stellt die Ostsee vor

Am Ende des Strandes, kurz vor dem Hafen, bietet das Ostsee Info-Center Einblicke in die faszinierende Welt der Ostsee. Besucher erfahren alles über einheimische Meerestiere. Zu den Höhepunkten des Centers zählen ein Hydrophon, das Geräusche vom Meeresgrund in die Ausstellung überträgt, sowie ein großes Fühlbecken. Darin können Besucher lebendige Krebse, Plattfische und Seesterne berühren.

Eckernförde, die Stadt der Sprotten

Bis in die 1950er-Jahre galt Eckernförde mit zahlreichen Räuchereien als "Sprotten-Metropole". Viele der bekannten Kieler Sprotten kamen aus Eckernförde. Inzwischen betreibt ein Verein eine historische Räucherei als Museum. Ende Mai/Anfang Juni feiert die Stadt die kleinen Fische mit den Sprottentagen.

Museum zeigt die Geschichte Eckernfördes

Das Stadtmuseum im Alten Rathaus zeigt die historische Entwicklung von Eckernförde. Neben Dokumenten präsentiert die Ausstellung viele Geräte aus der Fischerei, einen Kolonialwaren-Laden, Möbel, Gemälde sowie eine große, historische Modelleisenbahn-Anlage. Wechselnde Sonderausstellungen widmen sich historischen und zeitgenössischen Themen.

Karte: Eckernförde

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.01.2022 | 07:40 Uhr