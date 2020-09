Stand: 30.05.2018 15:10 Uhr - die nordstory

Hamburg: Vielseitige Metropole am Wasser

Alster und Elbe, Hafen und Elbphilharmonie, die Vergnügungsmeile Reeperbahn und die Einkaufszonen rund um den Jungfernstieg: Hamburg ist eine lebendige und quirlige Metropole und zieht mit einem riesigen Kultur- und Freizeitangebot alljährlich Millionen von Touristen an. Zugleich lockt die Hansestadt mit viel Grün: Der Elbstrand, zahlreiche zentral gelegene Parks sowie der größte Parkfriedhof der Welt in Ohlsdorf laden zu Sport und Entspannung ein.

Wasser spielt in Hamburg traditionell eine wichtige Rolle und war entscheidend für den Aufstieg der Stadt als Handelsplatz. Bis heute prägt das dichte Netz von Wasserwegen und -flächen das Stadtbild und nimmt acht Prozent des Gebietes ein. Hamburg hat sogar mehr Brücken als Venedig, nämlich rund 2.500.

Rund um die Alster

Dass die Hamburger mitten im Zentrum der Stadt segeln lernen, mit Paddelbooten fahren oder sich auf den Alsterwiesen erholen können, verdanken sie ihren Vorfahren im 12. Jahrhundert. Damals wurde das Flüsschen Alster aufgestaut, um eine Kornmühle zu betreiben. Viele Kanäle, die von der Außenalster abzweigen und an denen Trauerweiden wachsen, laden zu Bootstouren ein - vorbei an luxuriösen privaten Wassergrundstücken. Zahlreiche Bootshäuser vermieten Kanus, Ruder- und Tretboote.

Die Außenalster geht hinter einer Wasserenge in die Binnenalster über. An deren südlichem Ende liegt der berühmte Jungfernstieg mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Am Anleger starten die weißen Alsterdampfer zu Rundtouren über die Außenalster und ihre Kanäle, aber auch durch die Fleete der Speicherstadt. Wer von Süden oder Osten mit dem Zug nach Hamburg reist oder mit der S-Bahn fährt, kann eine besonders schöne Stadt-Ansicht genießen: den Blick über die Binnenalster, wenn der Zug über die Lombardsbrücke in den Dammtor-Bahnhof einfährt.

Das Rathaus - Symbol selbstbewussten Bürgertums

Gleich hinter der Binnenalster steht das 1897 erbaute Rathaus mit seiner prächtigen Neorenaissance-Fassade. Mit dem imposanten Granit- und Sandsteinbau zeigten die Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg einst ihre Unabhängigkeit von einem monarchischen Herrscher. Bis heute ist das Rathaus Sitz der Hamburger Bürgerschaft, des Stadtparlaments, sowie der Landesregierung.

Die repräsentativen Innenräume und Säle lohnen eine Besichtigung. Führungen finden tagsüber in bis zu halbstündigem Turnus statt. Besonders sehenswert sind die Rathausdiele, der Kaisersaal mit Deckenmotiven aus Handel und Seefahrt sowie der Große Festsaal mit Gemälden aus der Geschichte der Stadt. Einen ersten Eindruck vermittelt dieser virtuelle Rundgang.

Am Rathausmarkt beginnt die Mönckebergstraße, die Einkaufsmeile Hamburgs, die meist gemeint ist, wenn Hamburger sagen, sie gingen "in die Stadt". Die Straße führt bis zum Hauptbahnhof.

Eine Altstadt mit vielen historischen Gebäuden sucht man in Hamburg vergebens. Zwar kann die Stadt auf eine lange Geschichte zurückblicken, doch dem Großen Brand von 1842 fielen etliche Gebäude zum Opfer. Später wurden ganze Wohnviertel, die sogenannten Gängeviertel, in denen noch im 19. Jahrhundert große Teile der ärmeren Bevölkerung in drangvoller Enge und unter schlimmen hygienischen Bedingungen lebten, abgerissen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zudem weite Teile der Stadt bei Bombenangriffen zerstört.

