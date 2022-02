Ohnsorg Theater - Kult mit Herz und Schnauze

1902 gründete der Hamburger Schauspieler Richard Ohnsorg in seiner Heimatstadt die Dramatische Gesellschaft Hamburg, die zunächst hauptsächlich hochdeutsche Theaterstücke aufführte. Später kamen reine plattdeutsche Inszenierungen dazu, die so erfolgreich waren, dass das Theater ab 1920 ausschließlich niederdeutsche Stücke auf dem Spielplan hatte. Das Ensemble trat zunächst viele Jahre an wechselnden Bühnen auf, bis es 1936 ein eigenes Haus in den Großen Bleichen beziehen konnte. 1946 erhielt die Bühne den Namen Richard-Ohnsorg-Theater.

Im März 1954 wurde der Grundstein für eine besondere Freundschaft zwischen dem Ohnsorg-Theater und dem NDR Fernsehen gelegt. Seit der ersten Ausstrahlung hat der NDR mehr als 230 Aufführungen übertragen und machte das Theater und viele seiner Schauspieler - allen voran die legendäre Heidi Kabel - weit über die Grenzen der Hansestadt bekannt.

Wissenswertes über das Hamburger Traditionstheater und seine Stars.