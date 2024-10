Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt (MARKK) Stand: 15.01.2024 10:23 Uhr Das Hamburger MARKK (Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt) ist das ehemalige Museum für Völkerkunde. Es zeigt eine der größten Sammlungen außereuropäischer Kunstschätze in Europa.

Das Museum am Rothenbaum zählt den größten ethnographischen Museen Europas. Als Museum für Völkerkunde wurde es 1879 gegründet und 2018 umbenannt. In seiner über 130-jährigen Geschichte wurden bemerkenswerte Sammlungen aus Afrika, Asien, Ozeanien, den Amerikas und Europa zusammengetragen, deren zeitliche Tiefe von der Vorgeschichte Altertum bis in die Gegenwart reichen. Ergänzend zu den Sonder- und Dauerausstellungen finden Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und Führungen statt, die dem Besucher Zugänge zu einem anderen Weltverständnis ermöglichen, Räume für kulturelle Begegnung öffnen und zur Weltbürgerschaft anregen.

Kulturelle und künstlerische Reichtümer der Menschheit

Darüber hinaus besitzt das MARKK fotografische Sammlungen, wertvolle Manuskripte, Kartenwerke und Handschriften und eine wunderbare Bibliothek, die allgemein zugänglich und auf Kultur- und Sozialanthropologie und auf materielle Kultur und Künste der Welt spezialisiert ist. Im Zwischenraum wird laborhaft der eingeleitete Weg der inhaltlichen Neupositionierung und Dekolonisierung thematisiert und Veranstaltungen dazu durchgeführt.

Das MARKK bietet zudem für Familien und Kinder sowie Jugendliche ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Zu den regelmäßigen Festivals des MARKK gehört das Mexikanische Totenfest im November oder Cool Japan im März.

Die Dauerausstellungen zeigen:

Das Haus Rauru - das geschnitzte Versammlungshaus ist ein Meisterwerk der Maori-Kunst und steht seit über 100 Jahren im Museum. Es zählt zu den wenigen Orten außerhalb Neuseelands, die so unmittelbar eine Begegnung mit dem kulturellen Erbe der Inseln ermöglichen. Sein Reichtum an Überlieferungen, an geschnitzten, geflochtenen, und gemalten Designs eröffnet einzigartige Annäherungen an Maori Arts & Crafts.

Uri Korea - Koreas Gegenwart zwischen Traditionen, Popkultur und Hightech

Masken aus Neuguinea, dem Bismarck-Archipel und den benachbarten Inselstaaten

Ein Hauch von Ewigkeit - Die Kultur des Alten Ägypten

Inka Galerie - Schätze der Anden

Erste Dinge - Objekte, die in der Frühzeit der Museumsgründung 1867 erstmals erfasst wurden.

MARKK Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt

Rothenbaumchaussee 64

20148 Hamburg

Tel. (040) 42 88 790

info@markk-hamburg.de



