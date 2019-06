Das Wattenmeer: Zehn Jahre Weltnaturerbe

Das Wattenmeer ist weltweit einzigartig. Im regelmäßigen Takt der Gezeiten fällt es trocken oder wird überspült und ist Heimat zahlreicher teils seltener Pflanzen und Tiere.

Vor zehn Jahren, am 26. Juni 2009, ernannte die UNESCO fast die gesamte Fläche der Wattenmeer-Nationalparks in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zum Weltnaturerbe. Seit 2011 gehört auch der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer dazu, seit 2014 weitere Flächen vor den Ostfriesischen Inseln. Gemeinsam mit Wattgebieten in den Niederlanden und Dänemark umfasst das Weltnaturerbe Wattenmeer knapp 11.500 Quadratkilometer und ist damit das weltweit größte.