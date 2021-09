Stadtpark Hamburg: Das grüne Herz der Stadt Stand: 24.09.2021 10:27 Uhr Jogger, Erholungssuchende, Familien - der Stadtpark ist Treffpunkt für viele Hamburger. An schönen Sommerwochenenden ist die Festwiese voller Menschen und der Duft von Gegrilltem liegt in der Luft.

Genauso stellten es sich die Planer vor, als sie den Park 1914 anlegen ließen. Ein Platz zum Spielen, Lagern, Tummeln und entspannen sollte der Hamburger Stadtpark damals sein und ist es bis heute geblieben. Ob Sport, Kultur oder Botanik: Der Park vereint viele Stätten unter seinem grünem Dach. Auf der Open-Air-Bühne gastieren in den Sommermonaten internationale Stars, das Planetarium lädt zu Lesungen und Reisen in die Welt der Sterne ein und bietet von einer Terrasse in 40 Metern Höhe einen Blick über den Park und ganz Hamburg.

Ein See, viele Gärten und ein großer Spielplatz

Sportler können im Naturpark Stadtparksee schwimmen, beim Kanuverleih ein Boot mieten oder die Beachvolleyballplätze nutzen. Rosen- und Heckengarten entführen in die Kunst des Gartenbaus. Ziel Nummer eins für Familien mit Kindern ist der Spielplatz mit Riesen-Plantschbecken. Und wer sein Picknick nicht selbst zubereiten möchte, trifft sich mit Freunden in einem der zwei Biergärten oder fünf Cafés.

Verein kümmert sich um Erhaltung des Stadtparks

Freunde hat der Park viele, einige engagieren sich im Stadtpark-Verein dafür, dass er auch in Zukunft ein attraktives Ziel bleibt. Vereinssitz ist das ehemalige Forsthaus an der Otto-Wels-Straße. Dort ist eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Parks zu sehen. Außerdem ist das Haus Startpunkt für interessante Führungen.

Der Park liegt im Stadteil Winterhude zwischen Ohlsdorfer Straße, Jahnring, Saarlandstraße und Südring und ist ganzjährig rund um die Uhr geöffnet. U- und S-Bahn-Haltestellen in der Nähe sind Borgweg, Saarlandstraße und Alte Wöhr. Mit dem Boot ist der Park erreichbar über den Goldbekkanal zu erreichen.

Karte: Der Hamburger Stadtpark

