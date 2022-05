Planten un Blomen: Wasserspiele, Konzerte und viel Grün Stand: 30.05.2022 14:27 Uhr Ob japanische Teezeremonie, Ruhepause zwischen Rosen oder Wasserspiele: Planten un Blomen ist nicht nur Hamburgs zentralster Park, sondern zugleich einer der vielseitigsten.

Kaum eine andere Grünanlage kann mit einem vergleichbaren Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten, exotischen Gärten und regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen aufwarten wie Planten un Blomen. Zugleich besticht der Park, der zentral zwischen Dammtorbahnhof und Millerntor liegt, durch gepflegte Staudenbeete, lauschige Schattenplätze und etliche Wasserflächen.

Japanischer Garten und Mittelmeerterrassen

An sonnigen Tagen zieht es zahllose Hamburger zur Mittagspause ins Grüne auf die bereitstehenden Bänke und Liegestühle. Die zahllosen versteckten Sitzplätze zwischen blühenden Stauden und plätschernden Wasserläufen machen den Reiz der Anlage aus. Geschlungene Wege führen durch die verschiedenen Parkteile und kunstvoll angelegten Sondergärten, darunter ein Apothekergarten, in dem zahlreiche Heilpflanzen wachsen, ein Rosengarten sowie zwei Japanische Gärten mit Felsen, Wasserläufen und stillen Teichen. An einem kleinen See liegt ein traditionelles Teehaus mit Terrasse, in dem regelmäßig von Mai bis September Teezeremonien stattfinden, an denen Interessierte teilnehmen können (Anmeldung erforderlich).

Spielplätze und sonnenliebende Pflanzen

Die aus geschichteten Schieferplatten angelegten Mittelmeerterrassen sind ein weiterer Blickfang. Die Steine speichern die Sonnenwärme, sodass dort im norddeutschen Klima mediterrane Pflanzen wie Feigen, Hibiskus und Limonen gedeihen. Highlights für Familien sind unter anderem die beiden großen Spielplätzen des Parks, eine Minigolfanlage und ein Trampolin. Darüber hinaus werden im Sommer speziell für Kinder Töpferkurse, Zirkus und Theateraufführungen angeboten.

Wasserspiele und Konzerte

Auf der Freiluftbühne und im Musikpavillon finden zudem Konzerte, Lesungen und weitere Veranstaltungen statt. Besucher können zudem an Rundgängen, etwa zu Heilkräutern oder der Geschichte des Parks, teilnehmen. Romantisch gestimmte Städter und Touristen kommen gern an warmen Sommerabenden in den Park, um am Parksee die berühmten Wasserlichtkonzerte zu verfolgen. Dabei tanzen farbig angestrahlte Wasserfontänen zu den Klängen verschiedener bekannter Musikstücke.

Eisbahn lockt im Winter, Tropenhäuser derzeit geschlossen

Selbst in der kalten Jahreszeit fällt der Park nicht in Winterschlaf: Auf der Eisbahn tummeln sich dann die Schlittschuhläufer. In den Sommermonaten dient die Bahn zum Rollschuhfahren. Ein weiterer Anziehungspunkt des Parks bleibt dagegen bis auf Weiteres geschlossen: die denkmalgeschützten Schaugewächshäuser mit vielen exotischen Pflanzen - vom Kaktus bis zur Bananenstaude.

Planten un Blomen: Ergebnis mehrerer Gartenbau-Ausstellungen

Das große Freizeitangebot des Parks und seine kunstvolle Gestaltung sind kein Zufall: Insgesamt vier Gartenbau-Ausstellungen gaben Planten un Blomen die Form, jede Schau drückte der Grünanlage einen weiteren Stempel auf und fügte neue Attraktionen hinzu. Unterteilen lässt sich der Park in insgesamt vier Teile: den eigentlichen Park Planten un Blomen zwischen Tiergartenstraße und Petersburger Straße, den daran anschließenden Alten Botanischen Garten zwischen Dammtordamm und Jungiusstraße sowie die Kleinen und Großen Wallanlagen, die bis an den Millerntordamm reichen. Eine Freiluftausstellung mit mehreren Stationen im Park informiert auf Tafeln über die vielen Umgestaltungen und die wechselvolle Geschichte des Parks.

Neue Grünflächen für den Park

Das an Planten un Blomen angrenzende Kongresszentrum CCH am Dammtorbahnhof wurde in den vergangenen Jahren umgebaut, dabei wurde auch eine Zufahrtsstraße geschlossen. Diese Fläche wird künftig den Park erweitern, geplant sind neue Anlagen mit Laub- und Obstbäumen, Gräsern und Stauden.

Am besten mit Bahn oder Bus anreisen

Wer Planten un Blomen besucht, sollte möglichst mit der Bahn (U1 Stephansplatz, U2 Messehallen oder U3 St. Pauli, S-Bahnlinien S11, S21 und S31 bis Dammtor), dem Bus (Linie 112) oder dem Rad anreisen - Parkplätze sind knapp. Fahrräder müssen im Park geschoben werden. Der Park ist täglich ab 7 Uhr geöffnet, nachts wird er abgeschlossen (Mai bis Ende September um 23 Uhr, Oktober bis März um 20 Uhr, April um 22 Uhr). Die Website des Parks informiert im Detail über die einzelnen Gärten sowie über aktuelle Veranstaltungen.

Karte: Der Park Planten un Blomen

Dieses Thema im Programm: Rund um den Michel | 21.05.2022 | 18:00 Uhr