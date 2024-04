Miniatur Wunderland Hamburg: Per Modelleisenbahn um die Welt Stand: 26.04.2024 15:54 Uhr Von der Elbphilharmonie bis in die Antarktis: Zahlreiche fantasievoll gestaltete Mini-Welten sind in der riesigen Modelleisenbahn-Anlage zu sehen. Sie ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Hamburgs.

Ein Rockkonzert, ein Liebespaar im Sonnenblumenfeld, Strandleben an der Copacabana oder das sagenhafte Atlantis - das Hamburger Miniatur Wunderland schickt die Besucher auf eine wundersame Reise durch eine stetig wachsende Zahl von Regionen, Ländern und Städten im Mini-Format.

So geht es etwa im Hamburg-Abschnitt der riesigen Modelleisenbahn-Anlage zu Landungsbrücken, Volksparkstadion und Elbphilharmonie, im Amerika-Bereich locken die Lichter der Spielerstadt Las Vegas und die mysteriöse, von UFOs und Außerirdischen bewohnte Area 51. In der Schweiz ragt das Matterhorn sechs Meter in die Höhe, im Skandinavien-Abschnitt kreuzen Frachter über das echte Wasser der sogenannten Nord-Ostsee.

Alle 20 Minuten wird es Nacht im Wunderland

Mehr als 1.100 Züge - der längste ist 14,50 Meter lang - durchfahren die Mini-Welten. Alle 20 Minuten bricht im Wunderland die Nacht herein und knapp 500.000 LED-Lichter tauchen die Landschaften in buntes Licht. Im Italien-Abschnitt allerdings nimmt eine Natur-Katastrophe ihren Lauf: Der Vesuv bricht aus und speit rot glühende Lava.

Miniatur Wunderland - Besuchermagnet seit 2001

Pro Jahr besuchen mehr als eine Million Menschen die Ausstellung - mehr als jede andere Sehenswürdigkeit der Hansestadt. Dabei sah es am Eröffnungstag im August 2001 nicht gerade so aus, als ob sich die Anlage zum Besuchermagneten entwickeln würde: Nur 200 Besucher kamen. "Da hätte ich mich am liebsten eingeschlossen und geheult", erinnert sich Frederik Braun, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit das Miniatur Wunderland gründete. Doch schon bald kamen die Gäste zu Tausenden und die Brüder bauten die Modelleisenbahnanlage kontinuierlich aus. Die Erfolgsgeschichte des Wunderlandes und seiner beiden Gründer wurde mittlerweile sogar verfilmt.

Von Knuffingen über Italien nach Rio

Auf Mitteldeutschland und Knuffingen folgte ein Hamburg-Abschnitt, ein Jahr darauf Amerika. Später kamen Skandinavien, die Schweiz und der "Airport Knuffingen" hinzu, ein originalgetreuer Nachbau des Hamburger Flughafens mit startenden und landenden Mini-Flugzeugen. Es folgte eine Erweiterung Hamburgs um die Hafencity, dann kam Italien dazu. Zu sehen sind dort unter anderem die Hauptstadt Rom mit dem Petersdom, Pompeji, Venedig und bekannte Badeorte an der Küste. Seit 2021 ist auch die brasilianische Samba-Metropole Rio de Janeiro mit Copacabana und Zuckerhut im Kleinformat zu besichtigen.

Monaco: Rasante Formel 1 und luxuriöse Jachten

2023 kamen Patagonien und die Antarktis hinzu. Zu sehen sind dort krachend ins Wasser fallende Eisblöcke, aber auch Pinguine, die sich an einem Stand eine Kugel Eis zur Abkühlung genehmigen - eine Anspielung auf die Klimaerwärmung. Neu sind Monaco und die Provence. Zu sehen sind ein Formel-1-Rennen, der Fürstenpalast, der Hafen mit luxuriösen Jachten und das Casino des Zwergstaates. Friedlich geht es dagegen in der provenzalischen Landschaft mit ihren typischen Lavendelfeldern zu.

In der weiteren Planung sind der Amazonas und die Anden, in weiterer Zukunft kommen vielleicht Teile Asiens und Großbritanniens hinzu.

Wunderland per Virtual Reality

Eine weitere Attraktion der Anlage ist das Yullbe Wunderland, für das gesonderte Tickets erforderlich sind. Mithilfe einer VR-Brille und weiterer VR-Ausrüstung können sich Abenteuerlustige durch eine virtuelle Welt bewegen - und sind dabei genauso winzig wie die Figuren des Miniatur Wunderlandes.

Reservierung erspart langes Warten

Da der Andrang im Miniatur Wunderland meist relativ groß ist und es regelmäßig zu Wartezeiten kommt, empfiehlt es sich, die Eintrittskarten online zu reservieren. Besucher erhalten dann ein Datum und eine Ankunftszeit und können in die Ausstellung, ohne warten zu müssen. Wer ohne Reservierung kommt, sollte es gleich morgens oder am Abend versuchen. Dann sind die Wartezeiten meist kürzer.

Miniatur Wunderland Hamburg Kehrwieder 2, Block D

20457 Hamburg (Speicherstadt)

Tel. (040) 300 68 00



täglich geöffnet, auch an Feiertagen, Zeiten variieren nach Andrang

weitere Infos auf der Website des Miniatur Wunderlandes



Anreise: mit der Linie U 3 bis Baumwall, von dort sind es etwa 5 Minuten zu Fuß. Alternativ Buslinie 6 bis Endhaltestelle "Am Sande".

