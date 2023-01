Elbphilharmonie: Hamburgs schönste Plaza besuchen Stand: 24.01.2023 10:56 Uhr Die Elbphilharmonie bietet einen der schönsten Aussichtspunkte Hamburgs. Von der Plaza des Konzerthauses in 37 Metern Höhe schweift der Blick über Hafen und Innenstadt. Der Besuch ist kostenlos.

Die öffentliche Aussichtsplattform ist täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet, nur an Feiertagen sind die Öffnungszeiten kürzer. Sie steht allen Besuchern offen und ermöglicht so einen Einblick in das vor allem für seine außergewöhnliche Architektur bekannte Konzerthaus, das zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt zählt.

Besuch auf der Außen- und Innenplaza

Die Plaza ist unterteilt in einen inneren und einen äußeren Bereich. Die Innenplaza ist dabei sowohl Eingangsbereich zu den Konzertsälen als auch Aufenthaltszone mit Gastronomie. Ungefähr mittig geht es durch zwei große bogenförmige Ausschnitte nach draußen auf die Außenplaza. Auf ihr lässt sich das Konzerthaus einmal komplett umrunden. Je nach Blickrichtung kommt der Hafen mit seinen Containeranlagen, die Hafencity oder die Innenstadt in Sicht.

Zugang über eine der längsten Rolltreppen der Welt

Auch der Weg zur Plaza ist ein kleines Erlebnis: Die mit 82 Metern längste Rolltreppe Westeuropas führt in zweieinhalb Minuten zur Plaza hinauf. Besonderheit: Die Rolltreppe verläuft leicht bogenförmig, sodass man man von unten das Ende nicht sehen kann.

Tickets online oder kostenlos vor Ort

Für den Besuch der Plaza benötigt man ein Ticket. Dieses kann man entweder kostenlos direkt vor Ort erhalten oder online vorbuchen. Allerdings kostet die Online-Buchung zwei Euro Gebühr pro Person. Vorteil: Der Zutritt zur Plaza ist zum gewünschten Zeitfenster ohne Wartezeit garantiert. Wer ein Konzertticket hat, kommt ebenfalls ohne Warten nach oben.

Übrigens: Auch für auswärtige Besucherinnen und Besucher bleibt der Zutritt kostenlos. Die Überlegung, nur Hamburgerinnen und Hamburgern den kostenfreien Zugang zu gewähren, ist vom Tisch. Wer sich genauer über die architektonischen Besonderheiten der Plaza informieren möchte, kann einer Führung teilnehmen. Tickets kosten 10 Euro und sind sowohl online als auch direkt an den Kassen der Elbphilharmonie erhältlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Städte