Volkspark Altona - Entspannen in Hamburgs größter Grünanlage Stand: 08.06.2022 12:15 Uhr Der Altonaer Volkspark ist Hamburgs größte Grünanlage. Trotzdem kennen viele nur das nebenan gelegene gleichnamige Fußballstadion. Dabei lohnen allein der Dahliengarten und der üppige Wald einen Besuch.

Von der Autobahn 7 ein wenig ins städtische Abseits gedrängt und vom Fußballstadion in seiner ursprünglichen Größe beschnitten, ist die weitläufige Grünanlage weit weniger bekannt als etwa der Stadtpark in Winterhude. Selbst an den Wochenenden ist es dort selten überfüllt - wer Ruhe statt Trubel sucht, ist im Altonaer Volkspark richtig.

Die Anlage besteht zu großen Teilen aus hügeligen Waldgebieten, bewusst ließ Parkplaner Ferdinand Tutenberg sie zwischen 1914 und 1933 als weitgehend natürlichen Waldpark anlegen. Breite Wege und kleinere Pfade führen durch den Park und laden zu Spaziergängen ein. Für Aktive sind mehrere Laufstrecken ausgeschildert.

Spielwiese, Schulgarten und Minigolf

Die große Wiese nahe des Haupteingangs an der August-Kirch-Straße ist das Zentrum des Parks mit Biergarten und viel Platz zum Grillen oder Ballspielen. Ganz in der Nähe liegt der geometrisch angelegte ehemalige Schulgarten mit einem gemauerten Pavillon, Stauden- und Rosenbeeten sowie vielen ruhigen Bänken, die sich gut zum Lesen und Ausruhen eignen.

Etwas weiter östlich befinden sich ein Minigolfplatz und ein Freilichttheater. Von dort führt ein Waldweg zu einer Anhöhe. Sie wurde nach dem Volkspark-Planer und früheren Gartendirektor Tutenberg benannt. Der mit Treppen und Laubengängen gestaltet Hügel bietet einen schönen Ausblick über die Grünanlage.

Dahliengarten: Highlight im Spätsommer

Eine besondere Attraktion nicht nur für Pflanzenliebhaber ist der Dahliengarten an der Stadionstraße: Mit mehr als 11.000 Dahlien aus 600 verschiedenen Sorten ist er Europas ältester noch bestehender Garten dieser Art und zieht während der Blütezeit von Mitte Juli bis Ende Oktober Tausende Besucher an. Der Dahliengarten ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Anfahrt mit Pkw und Bus

Besucher erreichen den Park und den Dahliengarten am besten über die Stadionstraße. Dort steht eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Weitere Parkplätze befinden sich an der August-Kirch-Straße nahe dem Haupteingang (Wiese und Schulgarten) und in der Nansenstraße am Minigolfplatz. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Volkspark entweder über die S-Bahnstation Stellingen oder mit den Buslinien 2 und 3 (Haltestelle Stadionstraße) zu erreichen.

Karte: Altonaer Volkspark in Hamburg

Geschichte Ein Waldpark für Städter: Der Volkspark Altona "Luft, Sonne und Bewegung" ist das Motto der Stadtplaner für den Volkspark in Altona. Ab 1914 entsteht in einem Waldgebiet eine der größten Grünanlagen Deutschlands. mehr Parks und botanische Gärten in Hamburg Grüne Flächen zum Grillen, blühende Gärten, herrliche Parklandschaften: Obwohl nur ein Stadtstaat, bietet die Hansestadt zahlreiche und vielfältige Parks und Gärten. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.11.2021 | 19:30 Uhr