Welterbetag: So lebendig kann Geschichte sein

Führungen und Vorträge, Musik und Aktionen für Kinder: Das Programm der UNESCO-Welterbestätten zum Welterbetag am Sonntag (2. Juni) ist vielfältig. In Norddeutschland laden viele der zwölf herausragenden Kultur- und Naturdenkmäler ein - von den historischen Bergbaustätten im Harz bis zu den Buchenwäldern auf Rügen. Die zentrale Eröffnungsfeier findet in diesem Jahr in Quedlinburg am Harz statt.

Welterbefest in Hamburg

Hamburg feiert in der Speicherstadt und im Kontorhausviertel ein Welterbefest mit Führungen, Ausstellungen, Musik und Tanz. Die Hauptbühne steht auf dem St. Annenplatz. Dort geht es in einer Multimedia-Schau auch um das Weltnaturerbe Wattenmeer. Die IG KulturQuartier lädt zu zweistündigen Führungen durch die östliche oder die westliche Speicherstadt ein. Eine "Störtebeker-Tour" eignet sich für Familien mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren. Am Chilehaus beginnen Führungen um 13, 14 und 15 Uhr.

Bauhaus-Architektur und Konzerte in Alfeld

Das Welterbe Fagus-Werk in Alfeld an der Leine orientiert sein Angebot am 100. Jubiläum des Bauhauses. Das Gratis-Programm mit Führungen, Vorträgen und Aktionen für Kinder beginnt um 10.45 Uhr. Höhepunkte sollen um 13 und 15 Uhr die ersten Aufführungen der Komposition "Upon a Ground - Klangkörper Fagus-Werk" werden. Das Stück kombiniert Industrieklänge mit Streichern und Gesang. In der Stadt konnten Besucher die Kirche St. Nicolai, das Stadtmuseum und das Tiermuseum besichtigen.

Ein Stück Bauhaus: Das Fagus-Werk in Alfeld Hallo Niedersachsen - 15.02.2019 19:30 Uhr Im Jahr 1911 wurde in Niedersachsen Geschichte geschrieben: Der spätere Bauhaus-Gründer Walter Gropius entwarf mit dem Alfelder Fagus-Werk einen der Ur-Bauten der Moderne.







Kirchenkunst und Orgelmusik in Hildesheim

In Hildesheim stehen der Mariendom und die Welterbe-Kirche St. Michaelis im Mittelpunkt des umfangreichen Programms. Das Motto "Welterbe klingt" weist auf den diesjährigen Schwerpunkt hin: Orgeln sowie historische Gesangbücher und Noten. So beginnt um 13.30 Uhr im Dom ein Orgelkonzert, um 15.30 Uhr in St. Michaelis eine Orgelführung. Die Dombibliothek ist ebenso geöffnet wie das Dommuseum. Das Besucherzentrum Welterbe Hildesheim in der Tourist-Info hat für Kinder ein Quiz vorbereitet und bietet Familienführungen durch die Ausstellung an. Die Stadtführer-Gilde beteiligte sich mit einer Führung durch selten genutzte Räume der St.-Andreas-Kirche.

Technik und Natur im Harz

Im Harz haben die Organisatoren das Programm unter das Motto "Welterbe verbindet" gestellt. Es schließt die Altstadt von Goslar ebenso ein wie das Bergwerk Rammelsberg und die Oberharzer Wasserwirtschaft.

Am Rammelsberg erwartet Technikfreunde eine "Laderparade" mit alten und modernen Fahrzeugen und Maschinen aus dem Bergbau. Naturliebhaber sind bei Wanderungen zum Thema Wasserwirtschaft unter anderem ab Hahnenklee, St. Andreasberg und Bad Grund willkommen. In Goslars Altstadt beteiligen sich verschiedene Einrichtungen mit Rundgängen, Konzerten und Ausstellungen. In Walkenried geben Führungen über die Baustelle des Welterbe-Infozentrums einen Eindruck von dem Projekt.

Musik und Führungen in Wismar

In Wismar wird das fünfjährige Bestehen des dortigen Welterbehauses gefeiert. Um 10, 13 und 15 Uhr beginnen kostenfreie Führungen, ein Straßenmusiker sorgt für den musikalischen Rahmen und eine Keramikkünstlerin arbeitet an einem Wasserspiel.

Das Weltnaturerbe Buchenwald kennenlernen

Das Nationalpark-Zentrum Jasmund am Königsstuhl auf Rügen lädt zu Führungen und einer Wanderung ein. Um 15 Uhr wird das Theaterstück "Der Tod des Empedokles - die One-man-one-Baum-Show" aufgeführt. Die Buchenwälder auf Rügen gehören gemeinsam mit den Wäldern bei Serrahn im Müritz-Nationalpark zum Weltnaturerbe. Dort beginnt um 10 Uhr am Parkplatz Zinow eine kostenfreie geführte Wanderung durch den alten Buchenwald.

Besuch im Bremer Rathaus

In Bremen öffnet das historische Rathaus zur kostenlosen Besichtigung. Das Gebäude zählt gemeinsam mit dem Roland auf dem Marktplatz zum Weltkulturerbe. Gästeführer informieren über die Geschichte des Hauses.

Welterbe Haithabu-Danewerk feiert später

Die jüngste Welterbestätte im Norden, Haithabu und das Danewerk, feiert ihr einjähriges Jubiläum am 30. Juni mit einer großen Veranstaltung rund um das Welterbe im Wikinger Museum Haithabu.

