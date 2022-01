Spazierengehen: Tipps für schöne Ziele im Norden

Während der Weihnachtsfeiertage und zu Silvester essen und trinken wir oft zu viel und bewegen uns zu wenig. Da tut ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft gut - auch wenn sich die Sonne am Wochenende voraussichtlich kam zeigt. Eine Auswahl schöner Ziele für winterliche Spaziergänge und Wanderungen in Norddeutschland.