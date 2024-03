Spaziergang am Dummersdorfer Ufer: Ein Stück Natur bei Lübeck Stand: 27.03.2024 16:54 Uhr Steilhänge und Strand, aber auch Niederwald, Feuchtwiesen und grasende Schafe prägen das Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer zwischen Lübeck und Travemünde. Mehrere Wege führen durch das Gebiet.

Am Ufer der Untertrave, südlich von Travemünde, erstreckt sich ein landschaftlich reizvolles Gebiet: das Dummersdorfer Ufer. Spaziergängern bietet es eine abwechslungsreiche Landschaft mit Niederwäldern, Feuchtwiesen und Strand. Das Steilufer der Trave ermöglicht schöne Ausblicke über die Landschaft und das Wasser.

Verschiedene Rundwege von fünf bis etwa zehn Kilometern Länge führen durch das Gebiet. An mehreren Stellen gibt es Aussichtspunkte, außerdem zwei Aussichtstürme. Ein guter Platz für eine Rast ist die kleine Halbinsel Stülper Huk. Ein Gedenkstein erinnert dort an eine Burg, die im Mittelalter an dieser Stelle stand. Von dort schweift der Blick weit über die Pötenitzer Wiek. Das Ufer ist an der Stülper Huk flach und der Zutritt zum Strand erlaubt.

Am Steilufer dürfen Besucher dagegen nicht überall direkt ans Wasser, da am Strand scheue Vögel wie Brandgänse oder Mittelsäger brüten.

Lebensraum für sonnenliebende Pflanzen und Tiere

Weniger scheu sind die Pommernschafe, Heidschnucken und Ziegen, die in den wärmeren Monaten durch die Wiesen streifen. Sie spielen beim Landschaftsschutz am Dummersdorfer Ufer eine wichtige Rolle, denn die Tiere halten Gräser und Gehölz kurz und pflegen so die empfindliche Trocken- und Magerrasen-Landschaft. Dort sind viele sonnen- und wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten heimisch, darunter etwa Schachbrettfalter und Zauneidechse sowie Schlüsselblume, Lungenkraut und Stranddistel.

Ein Landschaftspflegeverein betreut die Herden mit insgesamt fast 1.800 Tieren und kümmert sich um die Pflege des Gebiets sowie um ein weiteres Naturschutzgebiet auf dem Priwall. Zum Verein gehört eine Naturschutzstation mit einer Streuobstwiese und einem großen Schafstall, der in den Sommermonaten als Heuherberge genutzt wird.

Regelmäßig bieten Mitarbeiter des Vereins Führungen, Exkursionen und Workshops mit naturkundlichen Schwerpunkten an. Wenn im Frühjahr die Schafe Nachwuchs bekommen, stehen zudem spezielle Lammführungen auf dem Programm.

Anreise per Auto, Fahrrad oder Bahn

Wer das Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer besuchen will, findet am Hirtenbergweg einen Parkplatz. Nächstgelegene Bahnstation ist Lübeck-Kücknitz. Auch für Urlauber an der Lübecker Bucht ist das Ufer ein lohnendes Ziel, mit dem Fahrrad erreicht man es von Travemünde aus in etwa einer halben Stunde. Beim Besuch gilt: Immer auf den markierten Wegen bleiben, um Flora und Fauna nicht zu stören. Hunde anleinen - sie können für die Vögel, aber auch für Schafe und Lämmer gefährlich sein und ihr Kot kann Krankheiten übertragen.

Karte: Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer

