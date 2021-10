Kleine Auszeit im Botanischen Sondergarten Wandsbek Stand: 11.06.2019 14:14 Uhr Der kleine Park in Hamburg-Wandsbek bietet ruhige Plätze zwischen blühenden Stauden. Das Gewächshaus zeigt tropische Pflanzen, Hobbygärtner können an Workshops teilnehmen, helfende Hände sind willkommen.

Zwischen breiten Ausfallstraßen verbirgt sich im Hamburger Osten ein kleines Naturparadies: der Botanische Sondergarten Wandsbek. Auf 1,5 Hektar versammelt er viele botanische Raritäten, darunter etwa den Taschentuchbaum, dessen Blüten an weiße Taschentücher erinnern, zwei Mammutbäume sowie Bananenstauden. Im Sommer stehen auf den Rasenflächen zwischen den Staudenbeeten Gartenstühle, die zu kleinen Entspannungspausen einladen. Der Eintritt zu der hübschen und gepflegten Anlage ist frei.

Tropische Pflanzen im Gewächshaus

Botanisch Interessierte finden an den Beeten allerdings nur wenige Hinweise, um welche Pflanzen es sich jeweils handelt. Wer es genauer wissen will, kann die detaillierten Informationen aber auf der Internetseite des Botanischen Sondergartens finden. Dort sind alle Beete mit ihren Pflanzen detailliert aufgeführt. Insgesamt sind rund 1.000 verschiedene Pflanzenarten in Außenbereich und Gewächshaus angesiedelt. Unter Glas finden sich viele Beispiele für tropische Nutzpflanzen, darunter Ananaspflanzen und Kaffeesträucher, außerdem verschiedene Arten fleischfressender Pflanzen. In einem Gang wachsen Mimosen: Bei Berührung klappen die Pflanzen ihre fedrigen Blätter ein.

Workshops, Pflanzvorschläge und Führungen für Gartenfreunde

Neben dem Gewächshaus ist eine Fläche angelegt, auf der Hobbygärtner Bepflanzungs-Beispiele finden, etwa zum Begrünen von Dächern oder zum bienenfreundlichen Gärtnern. Darüber hinaus bietet der Sondergarten ein breites Programm mit Workshops, Führungen und Vorträgen zu Themen wie Stecklingsvermehrung, Wildkräuter, Obstbaumschnitt oder Vogelkunde. Außerdem findet jeweils einmal im Jahr eine Tauschbörse für Obstgehölze sowie für Keimgut statt.

Im Herbst ist eine mobile Mosterei zu Gast, mit der Hobbygärtner ihre Früchte weiterverarbeiten können. Für Kinder gibt es in den Sommer- und Herbstferien spezielle Angebote. Einmal jährlich ruft der Sondergarten zur Wahl der Giftpflanze des Jahres auf. Besucher können Vorschläge einbringen und per Mail für ihren Favoriten stimmen. Im Jahr 2019 machte der Aronstab das Rennen.

Botanischer Sondergarten Wandsbek Walddörferstraße 273

22047 Hamburg

weitere Infos auf der Website des Gartens

Ein weiteres Angebot ist der Tauschtisch für verblühte Christrosen und Amaryllis sowie für gut erhaltene Weihnachtsbäume mit Wurzelballen. Sie können alljährlich ab Januar an einem Tisch neben dem Gewächshaus abgegeben werden. Hobbygärtner dürfen die Pflanzen kostenlos mitnehmen. Im Frühjahr werden auf diese Art auch verblühte Narzissen, Tulpen und Hyazinthen, die als Topfpflanze für die Wohnung gekauft wurden, vor dem Wegwerfen gerettet.

Interessierte Hobbygärtner willkommen

Wer Lust hat, im Sondergarten regelmäßig gärtnerisch aktiv zu werden, ist willkommen: Es werden stets Ehrenamtliche gesucht, die Lust haben, stundenweise das Gewächshaus für die Besucher zu öffnen und sich um die Pflanzen zu kümmern.

Angelegt wurde der Sondergarten als Schulgarten des Wandsbeker Lehrervereins im Jahr 1923. Den Namen Sondergarten trägt er, weil ein Botanischer Garten stets eine wissenschaftliche Begleitung erfordert, was in diesem Fall nicht gegeben ist.

Karte: Hier liegt der Botanische Sondergarten Wandsbek

