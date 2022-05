Heimische Tiere und Natur: Wildparks in Norddeutschland

In freier Wildbahn Rothirsch, Luchs und Waschbär zu begegnen, ist selten. Bessere Möglichkeiten haben Naturliebhaber in den Wild- und Tierparks im Norden. Dort lassen sich heimische Wildtiere oder auch Haustiere aus nächster Nähe beobachten. Oft liegen die Parks in landschaftlich reizvollen Gebieten, sodass sich ein Besuch auch lohnt, wenn der Dachs schläft oder sich die Wildkatze versteckt. Eine Auswahl.