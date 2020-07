Stand: 16.07.2020 16:35 Uhr - die nordstory

Den Solling im Mini-Format entdecken

Vielfältige Mischwälder und Bergwiesen, uralte Bäume und Tiere: Bei einem Rundgang durch den Wildpark Neuhaus bekommen Besucher schon in einer Stunde einen Überblick über die heimische Natur. Der Park im Solling zeigt eine typische niedersächsische Berg- und Waldlandschaft auf kleiner Fläche. In den zahlreichen weitläufigen Gehegen leben Tiere, die Spaziergänger in anderen Wäldern kaum zu sehen bekommen: Luchse, Wölfe, Hirsche und Waschbären - insgesamt rund 40 Arten.

Greifvögel kreisen über den Besuchern

Ein zweieinhalb Kilometer langer Rundweg erschließt das 50 Hektar große Gelände und führt zu mehreren Aussichtsplattformen. Von April bis Ende Oktober präsentieren Falkner zweimal täglich außer Montag ihre Greifvögel bei Flugvorführungen. Zum Auftakt eines Besuches können sich Naturfreunde im Wildparkhaus über die Zusammenhänge in der Natur informieren. Schautafeln und multimediale Stationen klären über die Lebensräume Wald, Wiese, Feuchtgebiet und Steinbruch ebenso auf wie über den Naturpark Solling-Vogler.

Im Herbst röhren die Hirsche

Ein Besuch im Wildpark ist zu jeder Jahreszeit reizvoll. Im Frühjahr kann man die Balz verschiedener Wildvögel beobachten, im Sommer zieht das Wild seinen Nachwuchs auf und im Herbst bietet die Brunft der Rothirsche ein besonderes Naturerlebnis. Ab Mitte September bietet der Park Führungen zum Thema Hirschbrunft an. Begegnungen mit den Tieren aus nächster Nähe sind im Winter möglich, denn dann kommen sie zu den Futterstellen.

Der Wildpark ist ein Projekt der Niedersächsische Landesforsten und besteht bereits seit 1962.

Karte: Wildpark Neuhaus

